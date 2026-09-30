Торговля, инвестиции и транспорт: Токаев обсудил сотрудничество с Баварией
Как пишет Акорда, президент Казахстана высоко оценил вклад Баварии в укрепление многогранных казахско-германских отношений.
"Бавария играет чрезвычайно важную роль в продвижении торговли и развитии связей с Казахстаном. Для нас Германия – это особый партнер. Мы убеждены, что Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европе и за ее пределами, поскольку ваше влияние, ваша роль и ваши достижения выходят далеко за рамки Европы. Вы являетесь третьей экономикой в мире", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
В ходе беседы были затронуты вопросы межпарламентского взаимодействия, а также перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей.
Ильзе Айгнер поблагодарила главу государства за то, что он нашел время посетить Ландтаг Баварии, особо отметив насыщенную программу его визита.
По словам председателя Ландтага, в Баварии внимательно изучают возможности укрепления торгово-экономических, транспортных и инвестиционных контактов с Казахстаном.
По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в расширении содержательного диалога между Казахстаном и Баварией.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Баварии.