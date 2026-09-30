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Политика

Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Баварии: Акорда раскрыла детали

президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 19:55 Фото: akorda.kz
Сегодня, 30 сентября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером. Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана поблагодарил премьер-министра Маркуса Зёдера за гостеприимство и приглашение посетить Баварию с визитом.

"Высоко ценю самобытность, экономическую мощь и инновационный потенциал Баварии. Вчера я провел весьма содержательные переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Фридрихом Мерцем. Твердо намерен воплотить наши договоренности в конкретные результаты и рассматриваю Баварию в качестве ключевого партнера в данном вопросе. Этот регион сочетает в себе передовые достижения в промышленности и науке с глубоким уважением к традициям. Данные качества делают Баварию одним из главных локомотивов экономики Германии и надежным партнером Казахстана в модернизации и диверсификации экономики", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 19:55

Фото: akorda.kz

Как отметил глава нашего государства, имеется значительный потенциал для объединения технологических возможностей Баварии с ресурсами и промышленным потенциалом Казахстана.

Важным также представляется укрепление транспортного сообщения, что будет способствовать сближению экономик и народов Казахстана и Германии.

президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 19:55

Фото: akorda.kz

В свою очередь премьер-министр Маркус Зёдер подчеркнул, что Бавария, уделяющая большое внимание поиску новых точек роста, заинтересована в поддержании многопланового взаимодействия с Казахстаном.

Маркус Зёдер выразил признательность президенту за поддержку баварских компаний, которые широко представлены в Казахстане.

В завершение Касым-Жомарт Токаев сказал, что будет рад встрече с премьер-министром Баварии на гостеприимной казахской земле.

президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 19:55

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Германии, прибыл в Мюнхен. Отмечалось, что президент Казахстана проведет встречи с руководством правительства и Ландтага Баварии, а также с представителями бизнес-структур. Кроме того, глава государства примет участие в открытии Казахстанско-баварского технологического форума.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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