Баварскую экосистему полупроводников предложили связать с казахстанской промышленностью

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Казахстанско-баварском технологическом форуме остановился на перспективах сотрудничества в сфере производства микроэлектроники, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда. "Бавария создала одну из ведущих в Европе экосистем в сфере полупроводников и микроэлектроники, объединив такие всемирно признанные компании, как Infineon Technologies, Siltronic, Rohde & Schwarz. Для Казахстана реалистичной отправной точкой является не крупномасштабное производство микросхем, а те звенья цепочки создания добавленной стоимости, которые непосредственно способствуют развитию нашей промышленности. Энергетика, горнодобывающая и металлургическая отрасли, транспорт и обрабатывающая промышленность все больше зависят от силовой электроники, датчиков, измерительных систем и сложных автоматизированных систем управления. В этой связи предлагаю запустить специальную партнерскую программу с участием Bavarian Chips Alliance, объединив соответствующие казахстанские компании, научно-исследовательские организации и институты развития с баварской экосистемой полупроводниковой промышленности", – сказал президент. По мнению главы государства, для выхода новых производств на международные рынки крайне важна надежная транспортная и логистическая связанность. В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил баварским бизнесменам совместно развивать промышленные и логистические хабы вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута. Ранее сообщалось, что Токаев предложил новую модель сотрудничества с Баварией.

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