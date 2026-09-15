Токаев и президент Южной Кореи договорились вывести отношения на новый уровень

Программу государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Корею продолжили переговоры на высшем уровне с участием членов официальных делегаций, сообщает Zakon.kz.

Известно, что президент РК выразил признательность президенту Ли Чжэ Мёну за приглашение посетить Корею и отметил исключительно важное значение своего визита.

"Корея пользуется высоким международным авторитетом. Весь мир признает выдающиеся достижения вашей страны в сферах экономики, науки и техники. Трудолюбие и усердие корейского народа служат примером для всех. Мы являемся свидетелями масштабных перемен, происходящих в Корее, и с большим интересом наблюдаем за ними. Мы считаем эти успехи результатом вашей мудрой политики и упорного труда корейского народа. Наш народ считает генерала Хон Бом До особой исторической личностью. Его можно назвать настоящим патриотом и героем корейского народа. Одной из улиц Кызылорды присвоено его имя, а также открыт мемориальный комплекс. Корея – надежный стратегический партнер Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев отметил поступательную динамику развития двустороннего сотрудничества.

"В прошлом году мы провели первый телефонный разговор, в ходе которого условились продолжить развитие стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и дружбе. Сегодня мы достигли договоренности вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее", – заявил глава государства.

Также президент остановился на перспективах активизации торгово-экономических связей.

"Хорошие результаты демонстрируются во всех сферах наших взаимоотношений. На сегодняшний день Корея инвестировала более 12 млрд долларов в экономику Казахстана. Всемирно известные корейские компании успешно работают на рынке Казахстана. Мы создаем для них все условия и продолжим делать это в будущем". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства затронул ключевые аспекты развития культурно-гуманитарных связей.

"В прошлом году Казахстан посетили около 51 тысячи граждан Кореи. Этому в значительной степени способствует быстрое развитие прямого воздушного сообщения между двумя странами. У нас появился крупный совместный проект – строительство города Алатау. Сегодня мы подписываем соглашение об открытии филиала Корейского института KAIST в Алатау. Уверен, что этот шаг даст новый импульс углублению нашего сотрудничества в области образования и науки", – сказал президент РК.

Далее он высоко оценил уровень взаимодействия Астаны и Сеула на международной арене.

"Наши государства разделяют общие позиции по вопросам глобального устойчивого развития и обеспечения безопасности", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Республики Кореи вновь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за активное содействие в возвращении в Корею останков национального героя страны генерала Хон Бом До в 2021 году, подчеркнув, что корейский народ помнит и высоко ценит этот благородный жест.

Кроме того, Ли Чжэ Мён подтвердил приверженность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, заявив о близости внешнеполитических приоритетов двух стран.

"Республика Корея и Казахстан расширяют рамки внешнего сотрудничества и проводят прагматичную дипломатию, ориентированную на национальные интересы и конкретные результаты. Казахстан – наш важный партнер в сфере экономической безопасности. Страна не только богата энергетическими и природными ресурсами, но и обладает большим потенциалом в перспективных высокотехнологичных отраслях. Мы готовы содействовать модернизации промышленности Казахстана за счет своих передовых промышленных и цифровых технологий. В условиях непредсказуемости международной обстановки наши страны должны укреплять сотрудничество, объединяя сильные стороны и потенциал друг друга, а также активно создавать новые возможности для совместного роста на взаимовыгодной основе", – считает президент Республики Кореи.

Материал по теме О чем говорили президенты Казахстана и Республики Кореи на переговорах в узком составе

В ночь на 14 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Корею. Позднее глава РК наградил видных деятелей Кореи орденом "Достық" II степени. 15 сентября президент принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона. Также стало известно, что Lotte построит отели в Алматы и Alatau City.

Далее президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Республики Кореи. В начале встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил Хан Сон Сук с недавним назначением на пост главы правительства Кореи и пожелал успехов на столь ответственном посту. В этот же день состоялось открытие казахско-корейского круглого стола. Позже Акорда показала торжественный прием Токаева в резиденции президента Кореи.