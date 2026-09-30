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Политика

Alatau City и модельные хозяйства: какие проекты Казахстан предложил Баварии

Alatau City и модельные хозяйства: какие проекты Казахстан предложил Баварии, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 22:22 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Казахстанско-баварском технологическом форуме обратил внимание представителей деловых кругов Баварии на значительный потенциал агропромышленного комплекса Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, учитывая передовые компетенции Баварии в области сельскохозяйственного машиностроения, точного земледелия, водосберегающих технологий и пищевой промышленности, было предложено запустить казахстанско-баварский проект модельных хозяйств с акцентом на производство и переработку высококачественной аграрной продукции в соответствии с европейскими стандартами.

Касым-Жомарт Токаев также представил в Мюнхене проект Alatau City как уникальную площадку для бизнеса, инвестиций и инноваций. Баварские компании могут использовать Alatau City для размещения инженерных и сервисных подразделений, демонстрации своих решений, поиска местных партнеров и реализации инвестиционных проектов.

По мнению президента, успех всех этих проектов зависит от квалифицированных кадров.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев заявил о заинтересованности Казахстана перенять опыт Баварии в сфере дуальной системы профессионального образования. Он считает, что профессиональная подготовка и развитие инженерных компетенций могли бы стать неотъемлемой частью крупных промышленных проектов баварских компаний, реализуемых в Казахстане.

В завершение глава государства предложил разместить в Алматы Представительство баварской экономики, которое могло бы работать в интересах немецких предприятий как в Казахстане, так и во всей Центральной Азии.

Ранее Токаев рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана и Баварии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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