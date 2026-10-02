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Политика

ИИ, логистика и критические минералы: Токаев встретился с главой МИД Дании

Токаев, министр иностранных дел Дании, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 14:11 Фото: akorda.kz
В Акорде сегодня, 2 октября 2026 года, состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, который прибыл в Астану с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул глава государства, Дания является надежным партнером Казахстана в Северной Европе и Европейском союзе. В следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Мы рассматриваем Данию как авторитетную и влиятельную страну Европы и как надежного партнера. Убежден, что наши отношения обладают огромным потенциалом, который необходимо раскрыть при условии, что обе стороны будут активно и целенаправленно работать в этом направлении".Касым-Жомарт Токаев

В рамках встречи также была отмечена положительная динамика развития торгово-экономических и инвестиционных контактов.

При этом, по словам президента, сохраняется значительный нереализованный потенциал для углубления взаимодействия.

Токаев, министр иностранных дел Дании, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 14:11

Фото: akorda.kz

Глава государства приветствовал запуск флагманского инвестиционного проекта компании Carlsberg в Алматинской области, высоко оценив его вклад в развитие пищевой промышленности Казахстана.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Дании поздравил Казахстан с предстоящим 35-летием Независимости и отметил значительные успехи страны, достигнутые за эти годы.

Он также подтвердил заинтересованность датской стороны в дальнейшем укреплении политического диалога и наращивании торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном.

"Казахстан является ведущей экономикой Центральной Азии. Датские компании уже широко представлены здесь, а интерес к дальнейшему расширению связей растет", – заявил Ларс Лёкке Расмуссен.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в сферах транспорта и логистики, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, критических минералов, сельского хозяйства и водной безопасности.

Днем ранее, 1 октября 2026 года, в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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