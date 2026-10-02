Токаев поручил правительству определить, где в промышленности нужен ИИ

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с национальными компаниями и частным бизнесом разработать процедуру выявления и постоянного обновления актуальных AI-задач в промышленности, сообщает Zakon.kz.

Также президент на третьем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта обозначил ряд ключевых задач.

"Необходима комплексная трансформация производственных процессов с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время цифровизация на многих предприятиях носит фрагментарный характер. Несмотря на то, что мы автоматизируем отдельные операции и внедряем новые услуги, сама модель производства в большей степени остается неизменной. Этот подход явно изжил себя. Предприятия должны пересмотреть всю производственную цепочку и определить, где ИИ может обеспечить наибольший рост эффективности. Основным критерием должны быть реальные результаты. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует определить предприятия, на которых ключевые бизнес-процессы пройдут комплексную трансформацию на основе искусственного интеллекта. Новые технологии должны быть напрямую интегрированы в системы управления производством. Наиболее успешные модели следует масштабировать по всей стране", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Также глава государства призвал усилить прикладную направленность науки. Он напомнил, что на предыдущем заседании Совета было принято решение о создании специализированного исследовательского университета в области искусственного интеллекта.

"Qazaq AI Research University должен стать не только центром подготовки высококвалифицированных специалистов, но и одной из ведущих площадок прикладных исследований. Вся его исследовательская программа должна быть непосредственно ориентирована на практические потребности экономического развития. Для этого мы будем обновлять список актуальных задач в области промышленного ИИ. Крайне важно не допустить бюрократию. Эти вызовы должны выявляться непосредственно людьми, работающими на передовые производства, – инженерами, технологами, мастерами и операторами. Именно они видят воочию, где происходят потери, где оборудование простаивает, где возникают дефекты и где появляются риски. Таким образом, руководство получит полное представление о проблемных областях в производстве, что позволит точно определить, где можно применить искусственный интеллект. Этот перечень должен стать основным ориентиром для Qazaq AI Research University, а также для других университетов и научно-исследовательских институтов. Тем самым будет создана прямая связь между наукой и производством. Поручаю правительству совместно с национальными компаниями и частным бизнесом разработать процедуру выявления и постоянного обновления актуальных AI-задач в промышленности", – отметил президент.

Ранее Токаев подчеркнул, что искусственный интеллект стремительно становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности в условиях новой цифровой эпохи.