Азамат Хасенов назначен замначальника СГО: распоряжение Токаева

Азамат Хасенов назначен заместителем начальника Службы государственной охраны (СГО) – командующим Силами особого назначения, сообщает Zakon.kz.

О кадровых изменениях в силовых структурах стало известно сегодня, 5 октября 2026 года, из публикации Telegram-канала Акорды.

"Распоряжением главы государства Хасенов Азамат Бахытжанович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – командующим Силами особого назначения", – говорится в официальном сообщении.

Служба государственной охраны в Казахстане имеет ведомство – Силы особого назначения Службы государственной охраны (далее – Силы особого назначения). Силы особого назначения являются воинским формированием. Главой СГО является Сакен Исабеков.

Айткурман Омарбеков, ранее занимавший эту должность, другим распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева стал новым первым заместителем министра обороны РК – начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК.

