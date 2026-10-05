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Политика

Азамат Хасенов назначен замначальника СГО: распоряжение Токаева

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 10:03 Фото: Zakon.kz
Азамат Хасенов назначен заместителем начальника Службы государственной охраны (СГО) – командующим Силами особого назначения, сообщает Zakon.kz.

О кадровых изменениях в силовых структурах стало известно сегодня, 5 октября 2026 года, из публикации Telegram-канала Акорды.

"Распоряжением главы государства Хасенов Азамат Бахытжанович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – командующим Силами особого назначения", – говорится в официальном сообщении.

Служба государственной охраны в Казахстане имеет ведомство – Силы особого назначения Службы государственной охраны (далее – Силы особого назначения). Силы особого назначения являются воинским формированием. Главой СГО является Сакен Исабеков.

Айткурман Омарбеков, ранее занимавший эту должность, другим распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева стал новым первым заместителем министра обороны РК – начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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