Роман Тореханов назначен начальником Службы охраны президента
Фото: Акорда
Роман Тореханов назначен заместителем начальника Службы государственной охраны – начальником Службы охраны президента РК, сообщает Zakon.kz.
Распоряжение президента о назначении Тореханова опубликовано на сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Тореханов Роман Алмаханович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны президента Республики Казахстан", – говорится в тексте публикации.
Ранее эту должность занимал Чингис Аринов, которого перевели на должность главы МЧС 6 февраля 2024 года.
10 января Шынгыс Жакипов был назначен замначальника Службы государственной охраны.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript