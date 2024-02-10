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Законодательство РК

Роман Тореханов назначен начальником Службы охраны президента

Роман Тореханов Фото: Акорда
Роман Тореханов назначен заместителем начальника Службы государственной охраны – начальником Службы охраны президента РК, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение президента о назначении Тореханова опубликовано на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Тореханов Роман Алмаханович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны президента Республики Казахстан", – говорится в тексте публикации.

Ранее эту должность занимал Чингис Аринов, которого перевели на должность главы МЧС 6 февраля 2024 года.

10 января Шынгыс Жакипов был назначен замначальника Службы государственной охраны.

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