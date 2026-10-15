Назначение пенсии и выплат на погребение военнослужащим СГО: внесены изменения
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Приказом начальника Службы государственной охраны от 1 октября 2026 года утверждена Инструкция по назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам и военнослужащим СГО РК, выплаты на погребение и пособия членам семьи умершего получателя пенсии из числа сотрудников.
Организация работы по пенсионному обеспечению получателей пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется Департаментом финансового обеспечения Службы государственной охраны РК (ДФО), а также кадровым подразделением СГО РК в части формирования пакета документов и исчисления общего трудового стажа, необходимых для назначения пенсионных выплат за выслугу лет.
Пенсионное обеспечение в СГО РК включает в себя:
- исчисление размера, назначение, перерасчёт, прекращение, приостановление и возобновление пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам и военнослужащим, проходившим службу в СГО, лицам, находящимся в центрах оказания специальных социальных услуг, в учреждениях уголовно-исполнительной системы и гражданам при перемене места жительства, лицам из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), прибывших на постоянное место жительства в РК из государств-участников СНГ, которым в соответствии с законодательством этих государств были назначены пенсионные выплаты за выслугу лет;
- ведение персонального учета получателей пенсионных выплат за выслугу лет и их пенсионных дел;
- выдачу пенсионного удостоверения, подтверждающего статус получателя пенсионных выплат за выслугу лет;
- взаимодействие с филиалами НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
В Инструкции также утверждены:
- Порядок назначения пенсионных выплат за выслугу лет.
- Порядок назначения и выплаты единовременной выплаты (компенсации) на погребение и единовременного пособия семье умершего.
Приказ вводится в действие с 25 октября 2026 года.
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