#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
450.62
504.2
5.36
Право

Назначение пенсии и выплат на погребение военнослужащим СГО: внесены изменения

Тенге, деньги, обмен валют, налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, повышение тарифов, долг, долги, задолженность, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 12:01 Фото: Zakon.kz
Приказом начальника Службы государственной охраны от 1 октября 2026 года утверждена Инструкция по назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам и военнослужащим СГО РК, выплаты на погребение и пособия членам семьи умершего получателя пенсии из числа сотрудников.

Организация работы по пенсионному обеспечению получателей пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется Департаментом финансового обеспечения Службы государственной охраны РК (ДФО), а также кадровым подразделением СГО РК в части формирования пакета документов и исчисления общего трудового стажа, необходимых для назначения пенсионных выплат за выслугу лет.

Пенсионное обеспечение в СГО РК включает в себя:

  • исчисление размера, назначение, перерасчёт, прекращение, приостановление и возобновление пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам и военнослужащим, проходившим службу в СГО, лицам, находящимся в центрах оказания специальных социальных услуг, в учреждениях уголовно-исполнительной системы и гражданам при перемене места жительства, лицам из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), прибывших на постоянное место жительства в РК из государств-участников СНГ, которым в соответствии с законодательством этих государств были назначены пенсионные выплаты за выслугу лет;
  • ведение персонального учета получателей пенсионных выплат за выслугу лет и их пенсионных дел;
  • выдачу пенсионного удостоверения, подтверждающего статус получателя пенсионных выплат за выслугу лет;
  • взаимодействие с филиалами НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

В Инструкции также утверждены:

  • Порядок назначения пенсионных выплат за выслугу лет.
  • Порядок назначения и выплаты единовременной выплаты (компенсации) на погребение и единовременного пособия семье умершего.

Приказ вводится в действие с 25 октября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
12:52, 21 октября 2025
Пенсионные выплаты и пособия сотрудникам КНБ: внесены изменения
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
12:26, 25 сентября 2026
Выплата пенсий недееспособным: внесены изменения
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
16:08, 14 октября 2026
Назначение и получение выплат на погребение: новые правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дана Уайт
12:01, Сегодня
"Вполне возможно": Уайт допустил бой Рахмонова и Моралеса
Команда Даниэля Дюбуа на ринге
11:57, Сегодня
На разогреве у Дюбуа и Уордли выступит боксёр с одной победой в 123 боях
Казахстанские &quot;классики&quot;
11:43, Сегодня
Исторический успех "классиков" помог Казахстану войти в тройку сильнейших чемпионата мира
&quot;Историческая возможность&quot;: Черномордый высказался о значении матча с &quot;Кайратом&quot; в ЛК
11:32, Сегодня
"Историческая возможность": Черномордый высказался о значении матча с "Кайратом" в ЛК
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: