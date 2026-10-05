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Политика

"Учитель – ключевая фигура в жизни каждого": Касым-Жомарт Токаев поздравил педагогов

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 14:33 Фото: akorda.kz
Сегодня, 5 октября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил участников состоявшегося в Акорде торжественного мероприятия с Днем учителя, сообщает Zakon.kz.

По его словам, которые приводит пресс-служба Акорды, этот светлый и дорогой сердцу каждого из нас праздник носит поистине всенародный характер и объединяет все наше общество.

"Учитель – это ключевая фигура в жизни каждого человека. Полагаю, что с этим согласится каждый. Глубокое уважение к педагогу – важнейший признак, определяющий зрелость цивилизованного общества. Великий мыслитель Абай говорил, что человечность формируется в личности благодаря хорошему наставнику. Выдающийся писатель Мухтар Ауэзов, с особым трепетом относившийся к этой профессии, говорил: "Учитель – великое звание". Относиться к учительскому сообществу с глубоким уважением, благодарить педагогов за их неустанный труд во благо будущего нации – наш общий долг. Сегодня, в эпоху стремительного развития передовых технологий и колоссальных информационных потоков, роль учителя стала значимой, как никогда. Это неоспоримый факт".Касым-Жомарт Токаев

В своем выступлении глава государства заявил, что считает делом особой значимости всестороннюю поддержку педагогов.

"Как известно, был принят специальный закон "О статусе педагога". В перечень государственных наград включено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" ("Заслуженный учитель Казахстана"). Несколько представителей учительского сообщества были удостоены высшей степени отличия – звания "Қазақстанның Еңбек Ері". Дата 5 октября официально закреплена как профессиональный праздник педагогов. Каждый год мы всей страной отмечаем этот праздник. И в этом году в праздничные дни во всех регионах акимы вручают педагогам награды и оказывают им особое почести. Такая традиция чествования учителей на общенациональном уровне будет продолжена. Для государства это задача исключительной важности".Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, подрастающее поколение, а это более 4 млн школьников, то есть каждый пятый гражданин нашей страны, должно жить в развитом государстве, безопасной среде и цивилизованном обществе.

"С этой целью мы приступили к строительству Справедливого, Сильного, Чистого и Передового Казахстана, в котором перед каждым открываются равные возможности, а также реализовали масштабные реформы. Мы приняли Конституцию – фундамент и главный документ, открывший нашей стране путь к эпохе процветания. В Конституции впервые нашли отражение конкретные нормы, способствующие развитию системы образования и просвещения. В частности, развитие человеческого капитала, науки, образования и инноваций было закреплено в качестве обязанности государства и стратегического направления его деятельности. В конечном счете, это требование времени. Кроме того, мы кардинально модернизировали систему власти. В стране прошли первые выборы в однопалатный Курултай. Сформирован новый состав правительства. Назначен вице-президент. Создан новый государственный орган – Аппарат Совета Безопасности. Недавно свою работу начал Қазақстан Халық Кеңесі. Таким образом, сплотившись как единый народ, мы вместе заложили фундамент, определивший курс дальнейшего поступательного развития страны".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сила цивилизованного и передового государства определяется не столько его природными богатствами, сколько качеством человеческого капитала. Он подчеркнул, что место государства в мире и его экономический потенциал зависят от уровня образования и науки в обществе.

"Как известно, мы принимаем последовательные меры и ведем активную работу в этом направлении. К примеру, за последние 7 лет в стране построено 1 342 школы на более чем 1 миллион ученических мест. В этом году идет строительство еще 101 школы. В рамках национального проекта "Келешек мектептері" сформирован новый стандарт образовательных учреждений. Благодаря этому возводятся учебные заведения с современной инфраструктурой, обеспечивающие все условия для качественного образования и развития детей. На сегодняшний день построено 217 таких школ на 460 тысяч учащихся. 84 из этих школ, то есть около 40%, расположены в сельской местности. В своих выступлениях я всегда подчеркиваю: и в селах, и в городах должны быть современные школы, обеспечивающие детям в равной мере качественное образование. В настоящее время государство реализует программу массового внедрения в средние школы специальных уроков на базе систем искусственного интеллекта. Правительство должно уделить особое внимание этому крайне важному направлению работы".Касым-Жомарт Токаев

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 14:33
День учителя в Казахстане: почему первого педагога мы помним всю жизнь

Также Токаев позитивно оценил рост числа молодых людей, выбирающих профессию педагога.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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