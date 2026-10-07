Роль маслихатов в принятии законов объяснили в Курултае

Депутат Курултая Илья Теренченко 7 октября 2026 года разъяснил, для чего в стране будет создан Совет по взаимодействию с маслихатами при Курултае, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Совет создается с целью взаимодействия с регионами после принятия тех или иных законов, которые в регионах будут реализовываться.

"Это обратная связь. В разработке законов участие маслихатов будет играть особую роль. Для нас очень важно, что думают региональные маслихаты, как это отразится, какой эффект будет для регионов. И в этой части советы дают возможность более оперативно и компетентно рассмотреть данные вопросы", – сказал Теренченко.

Он также подчеркнул, что у каждого региона есть своя специфика.

"Поэтому участие именно представительной власти в совете дает возможность быстрее рассмотреть вопросы", – добавил депутат.

Ранее в Казахстане утвердили регламент проведения сходов местного сообщества.