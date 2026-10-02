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Право

В Казахстане утвердили регламент проведения сходов местного сообщества

Встреча госслужащего с населением, госслужба, аким, собрание, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 15:12 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 28 сентября 2026 года утвержден регламент проведения сходов местного сообщества, сообщает Zakon.kz.

Предусмотрено, что на территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов для решения вопросов местного значения проводятся сход местного сообщества.

Сход местного сообщества проводится по мере необходимости по наиболее важным вопросам местного значения:

  • определение приоритетных задач местного сообщества и сроков их реализации;
  • определение состава собрания местного сообщества сроком на четыре года в количестве до 25 человек;
  • внесение предложений маслихатам районов (городов областного значения), акимам районов (городов областного значения), городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, органам местного самоуправления по вопросам местного значения;
  • заслушивание и обсуждение отчетов акимов по вопросам осуществления ими функций местного самоуправления;
  • заслушивание и обсуждение ежегодных отчетов акимов города районного значения, поселка, села, сельского округа о ходе реализации Плана по управлению пастбищами и их использованию;
  • заслушивание и обсуждение ежегодных отчетов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа о ходе реализации их предвыборных программ;
  • заслушивание и обсуждение отчетов маслихата о проделанной работе маслихата района (города областного значения), деятельности его постоянных комиссий.

Сход местного сообщества принимает решение об организации и роспуске собрания местного сообщества в соответствии с Законом.

Сход местного сообщества может созываться акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа самостоятельно либо по инициативе не менее 10% членов местного сообщества, проживающих на данной территории и имеющих право в нем участвовать и подписавших заявление о необходимости его созыва с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства.

Указывается, что сход местного сообщества считается состоявшимся при участии не менее 10% членов местного сообщества, проживающих на данной территории и имеющих право в нем участвовать.

Инициаторы схода местного сообщества уведомляют о проведении схода местного сообщества акима соответствующего района за 10 дней до даты предполагаемого схода.

Проведение схода местного сообщества допускается при получении положительного решения акима соответствующего района или города.

Проведение схода местного сообщества организуется акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа.

О времени, месте созыва схода местного сообщества и обсуждаемых вопросах население местного сообщества оповещается не позднее чем за 10 календарных дней до дня их проведения через средства массовой информации или иными способами, за исключением случая, когда о месте созыва собрания местного сообщества члены собрания местного сообщества оповещаются не позднее чем за три календарных дня до дня его проведения.

Перед началом созыва схода местного сообщества аппаратом акима проводится регистрация присутствующих членов местного сообщества, ее результаты оглашаются акимом или уполномоченным им лицом перед началом созыва схода и заносятся в протокол схода с указанием места и времени проведения созыва.

Не участвуют в сходе местного сообщества несовершеннолетние лица, лица, недееспособность которых признана судом, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Допускается проведение схода местного сообщества с использованием цифровых объектов, обеспечивающих участие участников схода местного сообщества в обсуждении и принятии решений.

Сход местного сообщества открывается акимом или уполномоченным им лицом.

Для ведения схода местного сообщества открытым голосованием избираются председатель и секретарь схода местного сообщества. Повестка дня утверждается сходом местного сообщества.

На сходе местного сообщества ведется протокол, в котором указываются:

  • дата и место проведения схода местного сообщества;
  • общее число членов местного сообщества, проживающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать в сходе местного сообщества;
  • количество и список присутствующих с указанием фамилии, имени, отчества;
  • фамилия, имя, отчество председателя и секретаря схода местного сообщества;
  • повестка дня, содержание выступлений и принятые решения.

Протокол подписывается председателем и секретарем схода местного сообщества и передается акиму соответствующего города районного значения, села, поселка, сельского округа.

На созыв схода приглашаются представители аппарата акима района (города областного значения), государственных учреждений и предприятий, а также физических и юридических лиц, вопросы которых рассматриваются на созыве схода, представители средств массовой информации и общественных объединений.

Приглашенные лица не участвуют в голосовании при принятии решений.

Депутаты маслихата также вправе принимать участие в сходах местного сообщества.

Регламент выступлений на созывах схода для докладов, содокладов, выступлений в прениях и по порядку ведения созыва схода определяется председателем. Докладчикам и содокладчикам отводится время для ответов на вопросы. В случае если выступающий превысил отведенное время, председатель схода прерывает его выступление или с согласия большинства присутствующих на созыве схода продлевает время для выступления.

Председатель схода может объявлять перерывы по собственной инициативе или по мотивированному предложению схода.

Решение схода местного сообщества считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода местного сообщества.

Решения, принятые на сходе местного сообщества, подлежат обязательному рассмотрению акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа могут выразить несогласие с решением схода местного сообщества, которое разрешается путем повторного обсуждения вопросов, вызвавших такое несогласие.

В случае невозможности разрешения вопросов, вызвавших несогласие акима сельского округа, вопрос разрешается вышестоящим акимом.

Приказ вводится в действие с 12 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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