Токаев пригласил премьер-министра Великобритании посетить Казахстан

В Акорде сегодня, 7 октября 2026 года, состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и государственного министра по торговле Великобритании лорда Анаса Сарвара, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул глава РК, страна придает особое значение дальнейшему развитию двусторонних отношений с Соединенным Королевством.

"Казахстан и Великобританию связывают конструктивный политический диалог и активные контакты на различных уровнях. Убежден, что у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, Соединенное Королевство является одним из ведущих торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

В 2025 году объем двусторонней торговли увеличился на 83%, превысив 1,6 млрд долларов. В Казахстане сегодня работают свыше 500 британских компаний.

"Развитие торгово-экономических связей требует не только новых проектов и инвестиций, но и людей, способных уверенно работать в международной среде. Именно поэтому я призываю молодое поколение Казахстана быть более открытым миру, расширять свой кругозор и изучать как можно больше языков, прежде всего английский, который сегодня является основным языком международного общения", – подчеркнул Токаев.

В ходе встречи глава государства также передал самые теплые пожелания премьер-министру Энди Бёрнэму и пригласил его посетить Казахстан.

Кроме того, лорд Сарвар с удовлетворением отметил поступательное развитие стратегического партнерства с Казахстаном, поблагодарив президента за поддержку британских бизнес-проектов и создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

"Мы с большим интересом следим за динамичным развитием Казахстана и высоко ценим близость наших подходов к ключевым вопросам международной повестки. Нас объединяет приверженность открытому и доверительному партнерству, инновациям, взаимному доверию и свободной торговле. В отношениях с нашими стратегическими партнерами, к числу которых, безусловно, относится Казахстан, мы намерены добиваться конкретных практических результатов, соответствующих высокому уровню наших связей", – сказал Анас Сарвар.

Собеседники подчеркнули важность укрепления гуманитарного сотрудничества, расширения академических обменов и реализации совместных образовательных инициатив. По словам Токаева, Великобритания традиционно обеспечивает высокий уровень образования и подготовки молодых специалистов.

Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы наращивания сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта.

Ранее Токаев выразил соболезнования президенту Боле Ахмеду Тинубу в связи с человеческими жертвами в результате крушения самолета Военно-воздушных сил Нигерии в штате Ондо.