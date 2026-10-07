Токаев направил телеграмму президенту Нигерии

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Нигерии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 7 октября 2026 года, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Боле Ахмеду Тинубу в связи с человеческими жертвами в результате крушения самолета военно-воздушных сил Нигерии в штате Ондо.

Глава государства передал слова сочувствия родным и близким погибших.

Военный самолет ВВС Нигерии разбился 5 октября утром недалеко от военно-морской базы в районе Игбокода штата Ондо во время выполнения планового рейса из города Бенин в Лагос. Сообщалось, что на борту находились 25 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. Президент Нигерии объявил трехдневный национальный траур и распорядился приспустить государственные флаги по всей стране.

В Казахстане 25 сентября 2026 года был объявлен днем траура в связи с трагическими событиями во время учений военнослужащих на Каспии.

