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События

Токаев направил телеграмму президенту Нигерии

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 15:45 Фото: akorda.kz
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Нигерии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 7 октября 2026 года, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Боле Ахмеду Тинубу в связи с человеческими жертвами в результате крушения самолета военно-воздушных сил Нигерии в штате Ондо.

Глава государства передал слова сочувствия родным и близким погибших.

Военный самолет ВВС Нигерии разбился 5 октября утром недалеко от военно-морской базы в районе Игбокода штата Ондо во время выполнения планового рейса из города Бенин в Лагос. Сообщалось, что на борту находились 25 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. Президент Нигерии объявил трехдневный национальный траур и распорядился приспустить государственные флаги по всей стране.

В Казахстане 25 сентября 2026 года был объявлен днем траура в связи с трагическими событиями во время учений военнослужащих на Каспии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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