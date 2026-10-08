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Политика

"Хотя бы до 20 млрд долларов": Токаев сделал предложение странам региона

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 14:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 8 октября 2026 года, принял участие в 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Президент в своем выступлении особо подчеркнул символичность сегодняшнего заседания, поскольку оно проходит в год 35-летия Независимости стран Центральной Азии и Азербайджана.

"За эти годы пройден протяженный, сложный, поистине тернистый и в то же время плодотворный путь, вместивший в себя целую эпоху. Мы укрепили суверенитет, сформировали собственные модели развития, заняли достойное место в международном сообществе. Центральная Азия и Азербайджан сегодня по праву считаются центрами роста и геополитического взаимодействия в Евразии. Но самое главное – благодаря мудрости и единству наших братских народов мы живем в мире и согласии. Сплоченность, взаимная поддержка и доверие стали нашей общей стратегической опорой, позволяющей вместе отвечать на вызовы времени. В условиях роста геополитической напряженности, трансформации архитектуры международных отношений и углубления разделительных линий эта тенденция приобретает особую актуальность", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Центральная Азия, Азербайджан, президенты, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 14:01

Фото: akorda.kz

Глава государства поделился с участниками Консультативной встречи видением Казахстана по ключевым вопросам дальнейшего взаимодействия в регионе.

"Благодаря совместным усилиям торгово-экономическое измерение с каждым годом наполняется новым содержанием. Растет число совместных предприятий, укрепляются деловые связи, реализуются крупные проекты в промышленности, машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве и других секторах. Последовательно устраняются торговые барьеры, открываются пункты пропуска на границах, расширяется авто- и железнодорожное сообщение. Но потенциал внутреннего рынка, как мы понимаем, далеко не исчерпан. В прошлом году объем внутрирегиональной торговли составил порядка 13 млрд долларов – это около 8% от общего товарооборота наших государств. Поэтому предлагаю поручить правительствам разработать и принять совместный План действий, направленный на увеличение данного показателя хотя бы до 20 млрд долларов с последовательным ростом доли взаимной торговли", – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на имеющиеся большие перспективы в работе торгово-логистических комплексов и центров промышленной кооперации, создаваемых в приграничных зонах государств региона.

"В ближайшем будущем можно связать их между собой, чтобы выстроить региональные цепочки добавленной стоимости. У нас имеются все условия для расширения взаимодействия в сфере инвестиций, энергетики, промышленности и по другим стратегическим направлениям", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Центральная Азия, Азербайджан, президенты, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 14:01

Фото: akorda.kz

Глава государства подчеркнул, что Казахстан последовательно развивает свою транспортную инфраструктуру, создает новые возможности для укрепления региональной связанности.

"Завершается строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, в следующем году откроется сообщение по маршруту Бахты – Аягоз. И это достаточно важный маршрут, если не сказать стратегический по-своему характеру. Начата реализация масштабного автодорожного проекта "Арало-Каспийская магистраль", который свяжет Китай с Каспийским морем и далее с европейскими рынками. Убежден, что масштабная модернизация транспортной инфраструктуры Казахстана будет способствовать повышению транзитной роли всего региона. Особое значение придается развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Динамика последних лет наглядно свидетельствует о растущей востребованности этого, как его часто называют, Среднего, или Срединного коридора. Для Казахстана особую актуальность сохраняет маршрут Север – Юг в сотрудничестве с Россией", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также президент Казахстана подчеркнул важность сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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