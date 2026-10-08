Токаев предупредил о новых угрозах, связанных с цифровыми технологиями

Фото: akorda.kz

На 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях глобальной турбулентности первостепенной задачей остается сохранение мира и стабильности в регионе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, серьезную угрозу безопасности по-прежнему представляют терроризм, наркобизнес, торговля оружием и людьми, незаконная миграция, организованная преступность и мошенничество.

"Особую тревогу вызывает риск попадания цифровых технологий в руки злоумышленников, в частности, террористов и наркокартелей. Очевидно, что и наши методы противодействия должны идти в ногу со временем. Весомый вклад в укрепление сотрудничества в этой области вносят регулярные встречи секретарей безопасности государств Центральной Азии. Третья встреча прошла 23-24 апреля в Душанбе. Высоко оцениваем принятую в прошлом году в Ташкенте Концепцию региональной безопасности и стабильности, а также Каталог рисков безопасности и мер их предупреждения. Важно обеспечить их неуклонную и всестороннюю реализацию", – заявил президент. Особое внимание в речи Касым-Жомарта Токаева было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. По его словам, стран региона объединяет богатое историко-культурное наследие. "За последние годы значительно активизировались межкультурные контакты: проводятся выставки, кинофестивали, форумы, памятные мероприятия. Полагал бы необходимым придать этому процессу дополнительный импульс через молодежные обмены, межвузовское и научное сотрудничество, диалог творческой интеллигенции. Естественным продолжением углубления связей становится формирование общего информационного пространства. Как вам известно, Казахстан выступил с инициативой создания регионального телеканала на базе казахстанского телеканала Silk Way", – предложил глава нашего государства. Президент также высказался о перспективах роста грузопотока через Каспий.

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