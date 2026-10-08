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Политика

Казахстан предложил разработать Декларацию об ответственном использовании ИИ

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 14:08 Фото: akorda.kz
Президент на 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана подчеркнул важность сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Казахстан последовательно выстраивает целостную экосистему искусственного интеллекта.

"Принят Закон "Об искусственном интеллекте", реализуется стратегия Digital Qazaqstan, запущены суперкомпьютерные кластеры, действует Международный центр Alem.ai. С учетом исключительной важности этой темы предлагаю рассмотреть возможность подготовки Программы центральноазиатского партнерства по искусственному интеллекту, чтобы все наши научные центры, университеты, технологические компании могли бы обмениваться информацией и опытом", – отметил глава нашего государства.

Президент Казахстана полагает, что принципиальным условием является безопасное применение нейросетей. Он сообщил, что связанные с этим риски уже становятся предметом серьезного международного обсуждения.

"На мой взгляд, следует приступить к совместной выработке подходов, обеспечивающих контроль над критически важными технологиями. С учетом этого Казахстан предложил разработать Декларацию об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии и Азербайджаном", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также поделился с участниками Консультативной встречи видением Казахстана по ключевым вопросам дальнейшего взаимодействия в регионе.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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