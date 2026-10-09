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Политика

Токаев назвал следующий шаг для расширения международных связей СНГ

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 14:55 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает необходимым расширять международные связи Содружества Независимых Государств. Об этом он заявил 9 октября 2026 года на заседании Совета глав государств – участников СНГ, сообщает Zakon.kz.

В частности, президент напомнил, что по предложению нашей страны были учреждены институты Наблюдателя при СНГ и Партнера СНГ.

"В продолжение этой линии создан формат "СНГ плюс". Полагаю, следующим шагом могло бы стать проведение первого Саммита "СНГ плюс". Такая встреча на высшем уровне позволит расширить географию взаимодействия, повысит роль Организации как открытой и востребованной площадки евразийского масштаба. Казахстан намерен продолжить совместную работу в конструктивном духе над Концепцией евразийской безопасности и сотрудничества, имея в виду положительный, неконфронтационный характер данного документа", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение он подчеркнул, что за 35 лет содружество стало неотъемлемой частью жизни наших государств и народов, и приветствовал предстоящее председательство Узбекистана в СНГ в 2027 году.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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