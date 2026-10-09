Президент Казахстана обозначил ключевые направления взаимодействия стран СНГ

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – участников СНГ заявил, что общей задачей на новом историческом рубеже является усиление потенциала содружества как авторитетной международной организации и его адаптация к новым геополитическим реалиям, сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства обозначил ключевые направления взаимодействия. Первый из них, по его мнению, – фиксация долгосрочных приоритетов СНГ. "Действующая Концепция развития содружества была утверждена еще в 2007 году и обновлена шесть лет назад. Программы и документы, принятые в последующем, являются отраслевыми и зачастую не коррелируют между собой. Полагаю возможным объединить их в единую взаимоувязанную систему. Нам, государствам – участникам СНГ, предстоит дать ответ на вопрос: каким мы хотим видеть содружество в долгосрочной перспективе, и какое место оно должно занимать в быстроменяющейся геополитической архитектуре Евразии. Поэтому предлагаю Исполнительному комитету совместно с правительствами наших стран приступить к разработке Стратегии развития СНГ до 2035 года. Это среднесрочная перспектива. Важно сосредоточиться на приоритетах, имеющих фундаментальное значение для наших государств, – это экономика, энергетика, инфраструктура, высокие технологии, человеческий капитал. Такой подход будет способствовать согласованности и преемственности наших усилий в достижении устойчивого прогресса", – считает Касым-Жомарт Токаев. По его словам, особое значение приобретает углубление экономического сотрудничества и совершенствование индустриально-технологического партнерства. Он подчеркнул, что для Казахстана рынки стран СНГ традиционно имеют большое значение – на них приходится более четверти внешнего товарооборота нашей страны. "По итогам прошлого года он составил около 40 млрд долларов, а за семь месяцев текущего года вырос на 10%. Накоплен значительный опыт и в создании совместных производств. Например, в казахстанском портфеле промышленных проектов с участием Российской Федерации насчитывается 178 проектов и инициатив общей стоимостью 61 млрд долларов, из которых 124 уже реализованы. С Узбекистаном ведется работа по 80 проектам на сумму порядка двух миллиардов долларов. С Беларусью налажено совместное производство специальной и сельхозтехники", – сообщил Касым-Жомарт Токаев. Также президент Казахстана заявил, что создание СНГ позволило избежать тотального конфликта.

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