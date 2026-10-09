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Политика

Токаев предложил разместить "Золотой библиотечный фонд СНГ" в Астане

президенты, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 14:58 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) выступил с инициативой наладить механизм обмена опытом и лучшими практиками в области ИИ, сообщает Zakon.kz.

Глава РК, по данным Акорды, подчеркнул возрастающую роль цифровизации и использования искусственного или суперинтеллекта. Он полагает, что способность осваивать новые технологии и внедрять собственные разработки служит ключевым фактором конкурентоспособности экономик стран СНГ.

Также Токаев выступил с инициативой наладить механизм обмена опытом и лучшими практиками в области стратегий искусственного интеллекта, законодательства и мер государственной поддержки с участием научных центров, университетов, компаний и стартапов.

Кроме того, он предложил провести в первом квартале 2027 года в Астане специальный форум с участием специалистов в сфере ИИ под эгидой СНГ.

По мнению главы государства, важным представляется усиление культурно-гуманитарных контактов, поскольку именно тесные человеческие связи, взаимное доверие, идентичный менталитет, а также русский язык лежат в основе уникального характера СНГ.

"По предложению Казахстана принято Заявление глав государств СНГ о развитии сотрудничества в области культуры. Учрежден Форум волонтеров СНГ, который впервые прошел в Астане в августе этого года. Хотел бы попутно проинформировать вас, что само понятие волонтерства, или политики добрых дел, зафиксировано в нашей новой Конституции, то есть волонтеры получили конституционный статус со всеми вытекающими отсюда для них благоприятными последствиями".Касым-Жомарт Токаев

Далее он поблагодарил коллег и правительства стран СНГ за неизменную поддержку инициатив.

"Важно отметить и огромное значение русского языка в отношениях между нашими странами. Этот язык способствует взаимопониманию, расширению образовательных, научных и межчеловеческих контактов. Это неоспоримый факт. Поэтому прошу уважаемых коллег поддержать деятельность Международной организации по русскому языку. У данной организации благоприятные перспективы. Я в этом уверен, учитывая, что в мире около 300 миллионов человек владеют этим языком в разной степени".Касым-Жомарт Токаев

В то же время, по его словам, крайне важно сохранить бережное отношение к языковому и культурному многообразию государств СНГ, проявлять должное уважение к истории, традициям, культуре всех народов, а также вести поиск более эффективных форм сотрудничества в гуманитарной сфере для сближения наших народов.

"Принципиально важно поддерживать интерес молодежи к чтению – это основа образования, здравого мышления и гармоничного развития, что критически важно в условиях интернет-диктатуры, породившей такое явление, как TikTok-менталитет молодежи и ее соответствующее поведение. В Казахстане учрежден Национальный день книги, реализуется проект "100 книг, читаемых нацией". Предлагаю развить эту идею и создать "Золотой библиотечный фонд СНГ", включив в него выдающиеся образцы литературы наших народов. Данный фонд можно было бы разместить в Президентской библиотеке, строительство которой завершится в Астане в середине следующего года. Проект мог бы вобрать в себя профессиональные переводы с созданием общедоступной цифровой библиотеки. Убежден, что взаимное изучение истории, культуры и духовного наследия народов Содружества путем популяризации лучших литературных произведений позволит нашей молодежи лучше понимать друг друга и, что крайне важно, держаться вместе в этом нестабильном мире".Касым-Жомарт Токаев

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Также во время выступления президент Казахстана обозначил ключевые направления взаимодействия стран СНГ.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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