#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
448.94
502.05
5.26
Политика

Лидеры стран СНГ приняли важные решения: 2028 и 2029 годы объявлены особыми для Содружества

президенты, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:07 Фото: akorda.kz
По итогам заседания Совета глав государств – участников СНГ 9 октября 2026 года был подписан ряд документов, касающихся деятельности СНГ и дальнейшего взаимодействия стран-участниц, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Акорды, по решению глав государств Содружества 2028 год объявлен Годом социального развития и качества жизни, 2029 год – Годом транспортной связанности СНГ.

До этого события президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ в расширенном составе.

Ранее президент Казахстана заявил, что создание СНГ позволило избежать тотального конфликта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, президент РК
14:41, Сегодня
Токаев: Создание СНГ позволило избежать тотального конфликта
ШОС, Астана, документы
13:36, 04 июля 2024
Саммит ШОС в Астане: какие документы подписали страны-участники
Какие документы приняли главы государств ОДКБ в Астане
16:43, 28 ноября 2024
Какие документы приняли главы стран ОДКБ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мырза Еркинбек и Бахыт Сарсекбаев
16:45, Сегодня
Сарсекбаев помирился с раскритиковавшим его представителем КФБ
Бой Аиды Абикеевой
16:29, Сегодня
"Хороший рефери – это половина победы": арбитр Касымханов раскритиковал федерацию бокса
Жибек Куламбаева
16:23, Сегодня
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Турции
Мовсар Евлоев
16:13, Сегодня
"Либо засабмитить, либо нокаутировать": Ян назвал два варианта победы Евлоева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: