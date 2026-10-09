Лидеры стран СНГ приняли важные решения: 2028 и 2029 годы объявлены особыми для Содружества
Фото: akorda.kz
По итогам заседания Совета глав государств – участников СНГ 9 октября 2026 года был подписан ряд документов, касающихся деятельности СНГ и дальнейшего взаимодействия стран-участниц, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным пресс-службы Акорды, по решению глав государств Содружества 2028 год объявлен Годом социального развития и качества жизни, 2029 год – Годом транспортной связанности СНГ.
До этого события президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ в расширенном составе.
Ранее президент Казахстана заявил, что создание СНГ позволило избежать тотального конфликта.
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