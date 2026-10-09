#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
448.94
502.05
5.26
Политика

Токаев назвал меры, которые помогут сохранить Каспийское море

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 18:43 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объединить усилия прикаспийских государств для борьбы с обмелением Каспийского моря и использовать искусственный интеллект для мониторинга его экосистемы. Об этом 9 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Глава государства привел участникам саммита вдохновляющие примеры восстановления природы там, где ущерб казался непоправимым.

"Нам удалось увеличить на 36 процентов площадь Северного Арала. Как следствие, улучшилось качество воды, восстановились рыбные запасы, постепенно возрождается экономическая жизнь прилегающих территорий. Важнейшее направление нашей экологической политики – это сохранение биоразнообразия. В результате последовательных мер восстановлена численность сайгаков. Поддерживается популяция снежного барса, в естественную среду возвращаются редкие виды животных. Полагаем, этот положительный опыт применим и для сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря. Мы реализуем специальную программу по восстановлению туранского тигра, и в этой связи я хотел бы выразить признательность правительству Российской Федерации и лично президенту России Владимиру Владимировичу Путину за направление нескольких особей уникального животного – амурского тигра, которые сейчас успешно адаптируются к нашим условиям", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что прочная международно-правовая и институциональная основа каспийского сотрудничества уже создана.

"Важное значение имеет Тегеранская конвенция. В этом году исполняется двадцать лет со дня ее вступления в силу. Значительный вклад в природоохранную работу вносит Программа ООН по окружающей среде. Казахстан поддерживает предложение Азербайджана о создании Межправительственной комиссии по обмелению Каспийского моря на уровне заместителей премьер-министров. Прикаспийскими государствами одобрено казахстанское предложение по разработке Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря. Мы высоко оцениваем работу всех международных партнеров и, конечно же, наших друзей по Каспийскому морю – прикаспийских государств. Но принимаемых мер все же недостаточно. Поэтому настало время перейти к согласованным действиям с целью нивелирования, смягчения последствий обмеления и помочь нашим экономикам и экосистемам адаптироваться к происходящим изменениям", – сказал глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев также предложил участникам саммита сосредоточиться на нескольких ключевых направлениях. Он заявил о необходимости согласованного научного подхода к своевременному выявлению и устранению экологических угроз.

"Прикаспийские государства располагают значительным объемом данных, научных исследований и наблюдений. Однако для большей эффективности они должны работать как единая система. В 2024 году в Казахстане создан Научно-исследовательский институт Каспийского моря. Можно было бы задействовать его потенциал совместно с научными центрами всех прикаспийских стран для проведения комплексных исследований и разработки общих сценариев адаптации", – отметил президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на актуальность внедрения современных технологий в управление экосистемой Каспия.

"Предлагается рассмотреть возможность создания общей цифровой платформы для обработки и анализа данных о состоянии водных ресурсов, изменении береговой линии, биоразнообразии, загрязнении, речном стоке и других ключевых параметрах. Спутниковые технологии, искусственный интеллект, современные системы прогнозирования позволят вести мониторинг в режиме реального времени, своевременно выявлять и устранять экологические риски. Такая платформа могла бы стать общей цифровой основой для работы наших ученых, профильных государственных органов и международных организаций", – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент Казахстана заявил, что создание СНГ позволило избежать тотального конфликта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Морской порт Актау, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт
01:10, 03 декабря 2024
Путин поручил разработать меры по борьбе с обмелением Каспийского моря
Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки
16:30, 08 апреля 2026
Землетрясение произошло в Каспийском море
Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки
22:46, 27 апреля 2025
В Каспийском море произошло землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
18:18, Сегодня
Швёнтек проиграла Мертенс в четвертьфинале топового турнира в Пекине
Женская сборная Казахстана разгромно проиграла Ирландии на чемпионате мира
17:55, Сегодня
Женская сборная Казахстана по футболу разгромно проиграла Ирландии на чемпионате мира
Вышедший в Премьер-лигу &quot;Туран&quot; в гостях поделил очки с &quot;Жайыком&quot; в Первой лиге
17:53, Сегодня
Вышедший в Премьер-лигу "Туран" в гостях поделил очки с "Жайыком" в Первой лиге
&quot;Тараз&quot; и &quot;Кайрат 2&quot; разошлись миром в матче Первой лиги
17:50, Сегодня
"Тараз" и "Кайрат 2" разошлись миром в матче Первой лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: