Токаев назвал меры, которые помогут сохранить Каспийское море

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объединить усилия прикаспийских государств для борьбы с обмелением Каспийского моря и использовать искусственный интеллект для мониторинга его экосистемы. Об этом 9 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Глава государства привел участникам саммита вдохновляющие примеры восстановления природы там, где ущерб казался непоправимым. "Нам удалось увеличить на 36 процентов площадь Северного Арала. Как следствие, улучшилось качество воды, восстановились рыбные запасы, постепенно возрождается экономическая жизнь прилегающих территорий. Важнейшее направление нашей экологической политики – это сохранение биоразнообразия. В результате последовательных мер восстановлена численность сайгаков. Поддерживается популяция снежного барса, в естественную среду возвращаются редкие виды животных. Полагаем, этот положительный опыт применим и для сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря. Мы реализуем специальную программу по восстановлению туранского тигра, и в этой связи я хотел бы выразить признательность правительству Российской Федерации и лично президенту России Владимиру Владимировичу Путину за направление нескольких особей уникального животного – амурского тигра, которые сейчас успешно адаптируются к нашим условиям", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Президент сообщил, что прочная международно-правовая и институциональная основа каспийского сотрудничества уже создана. "Важное значение имеет Тегеранская конвенция. В этом году исполняется двадцать лет со дня ее вступления в силу. Значительный вклад в природоохранную работу вносит Программа ООН по окружающей среде. Казахстан поддерживает предложение Азербайджана о создании Межправительственной комиссии по обмелению Каспийского моря на уровне заместителей премьер-министров. Прикаспийскими государствами одобрено казахстанское предложение по разработке Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря. Мы высоко оцениваем работу всех международных партнеров и, конечно же, наших друзей по Каспийскому морю – прикаспийских государств. Но принимаемых мер все же недостаточно. Поэтому настало время перейти к согласованным действиям с целью нивелирования, смягчения последствий обмеления и помочь нашим экономикам и экосистемам адаптироваться к происходящим изменениям", – сказал глава нашего государства. Касым-Жомарт Токаев также предложил участникам саммита сосредоточиться на нескольких ключевых направлениях. Он заявил о необходимости согласованного научного подхода к своевременному выявлению и устранению экологических угроз. "Прикаспийские государства располагают значительным объемом данных, научных исследований и наблюдений. Однако для большей эффективности они должны работать как единая система. В 2024 году в Казахстане создан Научно-исследовательский институт Каспийского моря. Можно было бы задействовать его потенциал совместно с научными центрами всех прикаспийских стран для проведения комплексных исследований и разработки общих сценариев адаптации", – отметил президент Казахстана. Глава государства обратил внимание на актуальность внедрения современных технологий в управление экосистемой Каспия. "Предлагается рассмотреть возможность создания общей цифровой платформы для обработки и анализа данных о состоянии водных ресурсов, изменении береговой линии, биоразнообразии, загрязнении, речном стоке и других ключевых параметрах. Спутниковые технологии, искусственный интеллект, современные системы прогнозирования позволят вести мониторинг в режиме реального времени, своевременно выявлять и устранять экологические риски. Такая платформа могла бы стать общей цифровой основой для работы наших ученых, профильных государственных органов и международных организаций", – полагает Касым-Жомарт Токаев. Ранее президент Казахстана заявил, что создание СНГ позволило избежать тотального конфликта.

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