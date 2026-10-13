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Политика

Кандидаты в депутаты маслихатов должны внести взнос в размере 425 тысяч тенге

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 18:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Член Центральной избирательной комиссии Асель Жанабилова на заседании в ведомстве 13 октября 2026 года озвучила размер избирательного взноса на предстоящих выборах депутатов маслихатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Асель Жанабилова отметила, что особенностью текущей избирательной кампании является применение смешанной системы, предусматривающей участие в выборах как политических партий, так и кандидатов по одномандатным избирательным округам.

"В этой связи кандидаты могут выдвигаться не только политическими партиями и общественными объединениями, но и в порядке самовыдвижения. Кандидаты в депутаты маслихатов по закону должны вносить избирательный взнос. Эта норма направлена на обеспечение ответственного участия субъектов избирательного процесса. Согласно статье 104 Конституционного закона о выборах, политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят из собственных средств на счет местных исполнительных органов избирательный взнос в пятикратном размере установленной законодательством минимальной заработной платы за каждое лицо, включенное в партийный список. В настоящее время 5 МЗП составляет 425 тыс. тенге", – добавила она.

По ее словам, кандидат в депутаты маслихата, баллотирующийся в порядке самовыдвижения, вносит на счет местных исполнительных органов аналогичную сумму избирательного взноса до регистрации и после проверки его на соответствия предъявляемым требованиям.

"Внесенный взнос возвращается политической партии в случаях, если по итогам выборов политическая партия набрала не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а также в случае смерти единственного кандидата, включенного в партийный список. Внесенный взнос возвращается кандидату в случаях, если по итогам выборов кандидат избран депутатом маслихата или по итогам голосования кандидат набрал не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а также в случае смерти кандидата. Во всех остальных случаях внесенный взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета", – пояснила Асель Жанабилова.

При этом она подчеркнула, что избирательный взнос должны уплачивать не все политические партии. По соответствующему территориальному избирательному округу взнос не уплачивают партии, получившие на предыдущих выборах депутатов соответствующего маслихата 5% и более голосов избирателей. Партии, получившие на предыдущих выборах от 3% до 5%, уплачивают 50% установленного избирательного взноса, а партии, получившие от 1% до 3% – 70% от размера избирательного взноса.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, когда подведут итоги голосования на выборах депутатов маслихатов.

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