"Мы удивительно близки": король Бельгии высказался о Казахстане

Король Бельгии Филипп заявил о значительном потенциале сотрудничества между Бельгией и Казахстаном для укрепления связей Европы и Центральной Азии. Об этом он сказал, выступая на четвертом заседании казахско-бельгийского Делового совета, сообщает Zakon.kz.

Король Филипп в своем выступлении подчеркнул, что Брюссель и Астана обладают всеми необходимыми предпосылками для укрепления связей между Европой и Центральной Азией.

"Бельгия, расположенная в самом сердце Европейского Союза, служит воротами на европейский рынок и обладает значительным опытом в сфере технологий, инноваций, чистой энергетики, логистики и международной торговли. Казахстан, в свою очередь, является важнейшим связующим звеном на евразийском пространстве. Благодаря своему уникальному географическому положению и значительным природным ресурсам он превратился в региональный центр торговли, инвестиций и развития зеленой экономики, заняв особое место в мировой экономике. Все это создает естественную основу для взаимодополняющего сотрудничества", – заявил он.

Обращаясь к представителям бизнеса двух стран, король бельгийцев призвал их активизировать сотрудничество в таких перспективных сферах, как энергетика, критически важные минералы, транспорт и логистика, финансы и туризм.

"Бельгию и Казахстан разделяет значительное географическое расстояние, однако по уровню амбиций, прагматичному подходу и решимости мы удивительно близки", – резюмировал король Филипп.

Ранее Токаев подчеркнул, что Бельгия входит в десятку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. За последние два десятилетия бельгийские компании вложили в нашу экономику более 15 млрд долларов.