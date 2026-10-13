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Политика

Токаев и король Филипп приняли участие в четвертом заседании казахско-бельгийского Делового совета

Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 18:47 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Филипп приняли участие в четвертом заседании казахско-бельгийского Делового совета, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 13 октября 2026 года, в своем выступлении глава государства тепло поприветствовал короля Филиппа и королеву Матильду на четвертом заседании казахско-бельгийского Делового совета.

Токаев подчеркнул, что их участие в мероприятии является ярким свидетельством глубокой дружбы и общей решимости вывести двустороннее партнерство на качественно новый уровень.

По словам президента, Бельгия входит в десятку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. За последние два десятилетия бельгийские компании вложили в нашу экономику более 15 млрд долларов.

"В нашей стране успешно работают свыше 100 бельгийских и совместных предприятий в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения и фармацевтики, передовых технологий и энергетики. В их числе такие ведущие бельгийские компании, как Jan De Nul, Sarens и Ahlers. Отрадно, что растет и объем двусторонней торговли. По итогам восьми месяцев этого года объем торговли между двумя государствами вырос почти на 10%. Вместе с тем я убежден, что нам еще многое предстоит сделать для упрощения торговых процедур и ускорения роста товарооборота, чтобы оправдать ожидания наших народов. На региональном уровне Казахстан выступает крупнейшим торговым партнером Бельгии в Центральной Азии".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул особый вклад короля Филиппа в расширение двусторонних торгово-экономических связей.

"16 лет назад вы возглавили торговую миссию в Казахстан, которая заложила прочную основу для долгосрочного взаимодействия между деловыми кругами наших стран. Ваша неизменная поддержка бельгийского бизнеса сыграла важную роль в развитии партнерства. При этом потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Король бельгийцев Филипп и королева Матильда прибыли в Казахстан с государственным визитом 11 октября 2026 года. Высоких гостей в столичном аэропорту встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

12 октября в Акорде состоялась официальная церемония встречи, после чего Токаев провел с высокими гостями переговоры в узком и расширенном составе, а также было принято Совместное заявление.

Также президент Казахстана совместно с королем Филиппом и королевой Матильдой посетили Национальный центр детской реабилитации в Астане. 13 октября Касым-Жомарт Токаев показал королевской чете Национальный музей и чистокровных лошадей, содержащихся в резиденции президента.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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