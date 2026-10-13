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Политика

От науки до ИИ: Токаев перечислил достижения и возможности Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 19:04 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане уделяется особое внимание повышению производительности, расширению переработки сельскохозяйственной продукции, а также эффективному использованию водных и земельных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал во время четвертого заседания казахско-бельгийского Делового совета.

По его словам, эти сферы открывают возможности для совместных проектов. Наряду с этим глава государства считает важным укреплять партнерство в медицине и фармацевтике.

"Мы приветствуем сотрудничество с компанией IBA, направленное на расширение доступа к протонной терапии в Казахстане. Совместные программы подготовки профильных специалистов и проведения клинических исследований позволят укрепить наши компетенции в области передовых методов лечения онкологических заболеваний. Приглашаем бельгийские фармацевтические компании наладить производство в Казахстане", – сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что Казахстан заинтересован в привлечении умных и предприимчивых людей, готовых к совместной работе с нашими гражданами.

"Чем больше таких людей будет приезжать в нашу страну, тем лучше для всех нас, поскольку это способствует укреплению как межличностных, так и профессиональных контактов. В Казахстане такое взаимодействие высоко ценится. Как президент Казахстана, я прежде всего ценю интеллектуальные способности людей, которые приезжают в нашу страну, а не их этническую принадлежность", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее глава государства остановился на системных мерах по улучшению инвестиционного климата, укреплению законности, защите честной конкуренции и поддержанию прямого диалога с инвесторами.

"Согласно оценкам международных исследовательских и рейтинговых агентств, недавно Казахстан занял 34-е место среди самых влиятельных государств мира. Помимо достижения макроэкономических результатов, наша страна добилась заметного прогресса во многих других сферах, включая социальную защиту, инновационную политику, цифровизацию и развитие ИИ, внешнюю политику, науку и образование, утверждение принципа верховенства закона, охрану окружающей среды и развитие экологической культуры, поддержку волонтерского движения и, что особенно важно, защиту прав и свобод человека. Все эти принципы закреплены в новой Конституции, им должны быть привержены все граждане нашей страны, включая и меня – президента. Наш девиз "Единство в многообразии". Руководствуясь этим принципом и стремясь обеспечить стабильность и мир в Казахстане, мы создали благоприятный и открытый деловой климат для всех иностранных компаний, в том числе из Бельгии".Касым-Жомарт Токаев

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 19:04
Президент призвал бельгийские компании инвестировать в переработку сырья в Казахстане

Ранее Токаев подчеркнул, что Бельгия входит в десятку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. За последние два десятилетия бельгийские компании вложили в нашу экономику более 15 млрд долларов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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