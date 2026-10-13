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Политика

От ИИ до научных исследований: о чем договорились Казахстан и Бельгия

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 19:55 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, король Филипп и королева Матильда приняли участие в Форуме ректоров Казахстана и Бельгии, посвященном влиянию ИИ на образование и научные исследования. Об этом 13 октября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, объединившее руководителей высших учебных заведений Казахстана и Бельгии, состоялось в международном центре Alem.ai.

Форум, прошедший в формате интерактивной дискуссии, был посвящен теме "Влияние искусственного интеллекта на образование и научные исследования".

Участники дискуссии подробно обсудили, как технологии искусственного интеллекта меняют высшее образование и современную науку.

"В частности, рассмотрена роль Казахстана в качестве регионального хаба между Европой и Азией, а также стратегической площадки для сотрудничества в сфере образования, исследований и инноваций. Особое внимание было уделено использованию искусственного интеллекта и машинного обучения в академической и образовательной среде, включая влияние новых технологий на процессы преподавания и обучения", – говорится в сообщении.

В рамках Форума были обсуждены вопросы расширения партнерских связей между вузами Казахстана и Бельгии, запуска совместных образовательных и исследовательских инициатив, развития академической мобильности и обмена опытом в области цифровой трансформации высшего образования.

По итогам мероприятия был подписан ряд соглашений и меморандумов между университетами двух стран.

Ранее Токаев подчеркнул, что Бельгия входит в десятку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. За последние два десятилетия бельгийские компании вложили в нашу экономику более 15 млрд долларов.

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Канат Болысбек
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