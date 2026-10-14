Победу Баландина на Олимпиаде и "бронзу" Мусина на Азиаде вспомнил Токаев на встрече с главой World Aquatics

В Акорде состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с президентом World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 октября 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"В ходе беседы глава государства высоко оценил поддержку, оказываемую World Aquatics Казахстанской федерации водных видов спорта, и подтвердил заинтересованность в укреплении партнерства с международной спортивной организацией".

Касым-Жомарт Токаев отметил растущий интерес казахстанцев к водным видам спорта и подчеркнул, что отечественные спортсмены достойно представляют страну на международном уровне, в том числе на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

"В этой связи президент напомнил об исторической победе Дмитрия Баландина на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также о бронзовой медали Адильбека Мусина на Азиатских играх 2022 года", – следует из официального сообщения Акорды.

Глава государства сообщил, что в стране создаются необходимые условия для массового и профессионального спорта, а также проведения международных соревнований на высоком уровне. Особое внимание уделяется расширению спортивной инфраструктуры.

В свою очередь Хусейн Аль-Мусаллам отметил, что достигнутые результаты и выступления казахстанских спортсменов на ХХ летних Азиатских играх 2026 года свидетельствуют о серьезном потенциале для прогресса спорта в стране.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту короля бельгийцев Филиппа и королеву Матильду. Отмечалось, что программа государственного визита королевской четы продолжится сегодня в Алматы.