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Политика

Победу Баландина на Олимпиаде и "бронзу" Мусина на Азиаде вспомнил Токаев на встрече с главой World Aquatics

президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 13:18 Фото: akorda.kz
В Акорде состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с президентом World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 октября 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"В ходе беседы глава государства высоко оценил поддержку, оказываемую World Aquatics Казахстанской федерации водных видов спорта, и подтвердил заинтересованность в укреплении партнерства с международной спортивной организацией".

Касым-Жомарт Токаев отметил растущий интерес казахстанцев к водным видам спорта и подчеркнул, что отечественные спортсмены достойно представляют страну на международном уровне, в том числе на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

"В этой связи президент напомнил об исторической победе Дмитрия Баландина на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также о бронзовой медали Адильбека Мусина на Азиатских играх 2022 года", – следует из официального сообщения Акорды.

Глава государства сообщил, что в стране создаются необходимые условия для массового и профессионального спорта, а также проведения международных соревнований на высоком уровне. Особое внимание уделяется расширению спортивной инфраструктуры.

В свою очередь Хусейн Аль-Мусаллам отметил, что достигнутые результаты и выступления казахстанских спортсменов на ХХ летних Азиатских играх 2026 года свидетельствуют о серьезном потенциале для прогресса спорта в стране.

президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 13:18

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту короля бельгийцев Филиппа и королеву Матильду. Отмечалось, что программа государственного визита королевской четы продолжится сегодня в Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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