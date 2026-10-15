Токаев и Алиев приняли участие в запуске Транскаспийской волоконно-оптической линии связи

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли участие в запуске Транскаспийской волоконно-оптической линии связи. Об этом 15 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президенты торжественно запустили волоконно-оптическую линию связи общей протяженностью 380 км, соединившую Казахстан и Азербайджан по дну Каспийского моря.

Строительство проекта осуществлено совместными усилиями АО "Казахтелеком" и азербайджанской компании AzerTelecom.

ВОЛС станет частью нового маршрута связи, обеспечивающего связь Казахстана, других стран Центральной Азии и Китая с Европой. Линия может быть подключена к морским системам, находящимся в Средиземном и Черном морях.

Проект имеет стратегическое значение для развития цифровой экономики Казахстана. В частности, Транскаспийская ВОЛС обеспечит дополнительную международную связность нашей страны и создаст условия для привлечения глобальных технологических компаний, развития облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта.

На церемонии запуска масштабного проекта глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что ВОЛС придаст мощный синергетический эффект совместным усилиям Казахстана и Азербайджана по развитию Среднего коридора.

"Мы запустили очень важный проект, который будет иметь международное звучание. Самое главное – это коридор нового типа. Это не транспортный коридор, а нечто новое, которое вписывается в современную эпоху, в эпоху цифровизации. Это принципиально новый формат сотрудничества, своего рода цифровое воплощение Среднего коридора", – подчеркнул президент Казахстана.

В свою очередь Ильхам Алиев назвал запуск ВОЛС еще одним шагом в деле укрепления взаимодействия между Центральной Азией и Азербайджаном.

"В прошлом году Азербайджан был принят как полноправный член Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, в этом году я участвовал уже как полноправный член этой организации. Данный проект стал очередным вкладом в углубление сотрудничества, так как ВОЛС будут пользоваться как страны Центральной Азии, так и страны Южного Кавказа и более широкого географического окружения. Мы сегодня дали старт глобальному проекту", – сказал президент Азербайджанской Республики.

На церемонии открытия также выступили заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

В присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанным Соглашением о сотрудничестве в целях развития Транскаспийского международного транспортного коридора между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики

Документ формирует единую правовую основу для устойчивого функционирования и комплексного развития Транскаспийского международного транспортного коридора (Среднего коридора) в условиях трансформации глобальных торгово-логистических цепочек.

"Соглашение позволит обеспечить синхронное расширение инфраструктурных мощностей, устранить "узкие места" на железнодорожных, автомобильных и портовых участках маршрута, а также совместно развить дноуглубительный флот и морское судоходство на Каспийском море", – говорится в сообщении.

Ключевой блок документа посвящен масштабной цифровизации перевозок, предполагающей интеграцию информационных систем, использование принципа "единого окна", сквозную прослеживаемость грузов и заключение отдельного соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей.

Кроме того, соглашение существенно упрощает административные, пограничные и таможенные процедуры за счет внедрения предварительного информирования, минимизации досмотров и взаимного признания статуса уполномоченных экономических операторов.

Токаев прибыл в Баку на международный саммит вчера, 14 октября.