Токаев посетил открытие саммита по биоразнообразию в Армении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Саммита лидеров по вопросам биоразнообразия. Об этом 15 октября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

По их данным, глава государства вместе с лидерами ряда стран посетил мероприятие, которое состоялось в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване в преддверии COP17. "В рамках церемонии высоким гостям было представлено яркое интерактивное шоу, призванное подчеркнуть глобальную значимость сохранения биоразнообразия и бережного отношения к природному наследию планеты", – говорится в сообщении. Ранее президент Казахстана встретился с эмиром Катара.

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