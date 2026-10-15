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Политика

Токаев посетил открытие саммита по биоразнообразию в Армении

, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 23:11
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Саммита лидеров по вопросам биоразнообразия. Об этом 15 октября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

По их данным, глава государства вместе с лидерами ряда стран посетил мероприятие, которое состоялось в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване в преддверии COP17.

"В рамках церемонии высоким гостям было представлено яркое интерактивное шоу, призванное подчеркнуть глобальную значимость сохранения биоразнообразия и бережного отношения к природному наследию планеты", – говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана встретился с эмиром Катара.

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Канат Болысбек
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