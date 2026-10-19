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Политика

Президент Токаев: Беспечность и халатность некоторых людей оборачиваются тяжелыми последствиями

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 13:39 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время торжественной церемонии в День спасателя напомнил, что государство приходит и будет приходить на помощь своим гражданам, где бы они ни оказались, сообщает Zakon.kz.

По его словам, этот принцип прямо вытекает из Конституции, в которой главной, системообразующей идеей стала защита законных прав человека, а его жизнь и безопасность определены как высшая ценность.

Глава государства также напомнил, что безопасность начинается с личной ответственности каждого человека, тогда как беспечность и халатность – главные препятствия на пути развития общества.

"Надо честно признать: источником многих катастроф являются сами люди. Большинства аварий с многочисленными жертвами можно было бы избежать, если бы каждый человек добросовестно выполнял свою работу на вверенном ему участке. Беспечность, халатность некоторых людей оборачиваются тяжелыми последствиями. Общая безопасность складывается из культуры поведения каждого человека. Поэтому больше всего в людях испокон веков ценились такие качества, как собранность, дисциплина, ответственность. Трудолюбивые, бдительные и ответственные граждане составляют фундамент передового и безопасного общества. Чтобы стать прогрессивной нацией, нам необходимо воспитать в молодежи законопослушность, стремление к порядку и бережное отношение к окружающей среде. Данные качества должны стать неизменным стандартом новой этики в обществе. Взаимовыручка и поддержка тех, кто оказался в беде, – это традиция, составляющая самую суть нашей нации. Это доказывают и наши соотечественники, которые в мирные дни совершают героические поступки, проявляя образцовую ответственность и самоотверженность. Государство никогда не оставит без внимания подобные поступки граждан и по достоинству оценит их заслуги".Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства отметил, что работники служб спасения добросовестно исполняют свой профессиональный долг и всегда служат на благо общества.

"Наш народ с глубоким уважением относится к тяжелому труду спасателей и искренне ценит работу каждого из вас. В этом зале собрались наши соотечественники, внесшие значительный вклад в развитие сельской противопожарной инфраструктуры. Безусловно, это пример истинного патриотизма и высокой гражданской ответственности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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"Герои мирного времени": Касым-Жомарт Токаев обратился к спасателям

Также на вручении государственных награды спасателям глава государства заявил, что сейчас страна вступила на путь кардинальной модернизации.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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