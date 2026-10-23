Акорда анонсировала важное мероприятие с участием Касым-Жомарта Токаева

23 октября 2026 года в Акорде пройдет торжественная церемония вручения государственных наград. В ней примет участие глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Сегодня в Акорде в канун Дня Республики состоится торжественная церемония вручения государственных наград с участием президента Касым-Жомарта Токаева", – говорится в официальном сообщении, распространенном в пятницу.

Также в пресс-службе главы государства показали фотографии и видео тех, кто уже прибыл в Акорду на торжественное мероприятие. Среди них – ветераны труда, представители рабочих профессий, производственной сферы, бизнеса, образования и науки, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, деятели культуры и искусства.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении ряду казахстанцев государственных наград. В частности, президент присвоил высшую степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" – Доспанову Абдрашиту Койшибековичу – плавильщику Жезказганского медеплавильного завода ТОО "Kazakhmys Smelting.