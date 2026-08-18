Беспилотники, новые пожарные посты и жилищные выплаты: о чем Токаеву доложил глава МЧС
Президент заслушал доклад о результатах работы ведомства, ходе модернизации системы гражданской защиты и планах на предстоящий период.
Как уточняется, Чингис Аринов доложил об укреплении материально-технической базы МЧС:
- За последние два года подразделения получили свыше 1,4 тыс. единиц техники, авиацию, современное спасательное оборудование, беспилотные летательные аппараты и средства связи. Это позволило значительно повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации по всей стране.
- Одновременно проводится реновация подразделений МЧС.
Также глава МЧС рассказал о развитии сети подразделений, создании новых универсальных спасательных формирований, авиационных и морских отрядов:
- В рамках программы "Ауыл құтқарушылары" построено 237 добровольных пожарных постов, обеспечивающих защиту порядка 700 населенных пунктов.
- Продолжается развитие системы экстренного массового оповещения населения, расширяются возможности Ситуационного центра, интегрируются системы раннего обнаружения природных пожаров.
Вместе с тем министр проинформировал о мерах социальной поддержки сотрудников ведомства:
- Предусмотрены жилищные выплаты.
- Реализуется проект специализированного жилищного кластера для сотрудников МЧС, предусматривающий строительство жилых помещений с необходимой инфраструктурой рядом с пожарными частями и спасательными базами.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проводимую министерством работу по совершенствованию системы гражданской защиты.
"Президент поручил совместно с местными исполнительными органами продолжить работу по укреплению материально-технической базы районных и сельских спасательных подразделений, внедрению современных технологий и повышению уровня пожарной безопасности".Пресс-служба Акорды
17 августа 2026 года в Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития национальной экономики и бюджетного планирования. На нем глава государства определил главные приоритеты республиканского бюджета на 2027-2029 годы.