Беспилотники, новые пожарные посты и жилищные выплаты: о чем Токаеву доложил глава МЧС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова. Об этом сегодня, 18 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал доклад о результатах работы ведомства, ходе модернизации системы гражданской защиты и планах на предстоящий период.

Как уточняется, Чингис Аринов доложил об укреплении материально-технической базы МЧС:

За последние два года подразделения получили свыше 1,4 тыс. единиц техники, авиацию, современное спасательное оборудование, беспилотные летательные аппараты и средства связи. Это позволило значительно повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации по всей стране.

Одновременно проводится реновация подразделений МЧС.

Также глава МЧС рассказал о развитии сети подразделений, создании новых универсальных спасательных формирований, авиационных и морских отрядов:

В рамках программы "Ауыл құтқарушылары" построено 237 добровольных пожарных постов, обеспечивающих защиту порядка 700 населенных пунктов.

Продолжается развитие системы экстренного массового оповещения населения, расширяются возможности Ситуационного центра, интегрируются системы раннего обнаружения природных пожаров.

Вместе с тем министр проинформировал о мерах социальной поддержки сотрудников ведомства:

Предусмотрены жилищные выплаты.

Реализуется проект специализированного жилищного кластера для сотрудников МЧС, предусматривающий строительство жилых помещений с необходимой инфраструктурой рядом с пожарными частями и спасательными базами.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проводимую министерством работу по совершенствованию системы гражданской защиты.

"Президент поручил совместно с местными исполнительными органами продолжить работу по укреплению материально-технической базы районных и сельских спасательных подразделений, внедрению современных технологий и повышению уровня пожарной безопасности". Пресс-служба Акорды

17 августа 2026 года в Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития национальной экономики и бюджетного планирования. На нем глава государства определил главные приоритеты республиканского бюджета на 2027-2029 годы.