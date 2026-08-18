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Политика

Беспилотники, новые пожарные посты и жилищные выплаты: о чем Токаеву доложил глава МЧС

министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 14:31 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова. Об этом сегодня, 18 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал доклад о результатах работы ведомства, ходе модернизации системы гражданской защиты и планах на предстоящий период.

Как уточняется, Чингис Аринов доложил об укреплении материально-технической базы МЧС:

  • За последние два года подразделения получили свыше 1,4 тыс. единиц техники, авиацию, современное спасательное оборудование, беспилотные летательные аппараты и средства связи. Это позволило значительно повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации по всей стране.
  • Одновременно проводится реновация подразделений МЧС.

Также глава МЧС рассказал о развитии сети подразделений, создании новых универсальных спасательных формирований, авиационных и морских отрядов:

  • В рамках программы "Ауыл құтқарушылары" построено 237 добровольных пожарных постов, обеспечивающих защиту порядка 700 населенных пунктов.
  • Продолжается развитие системы экстренного массового оповещения населения, расширяются возможности Ситуационного центра, интегрируются системы раннего обнаружения природных пожаров.

Вместе с тем министр проинформировал о мерах социальной поддержки сотрудников ведомства:

  • Предусмотрены жилищные выплаты.
  • Реализуется проект специализированного жилищного кластера для сотрудников МЧС, предусматривающий строительство жилых помещений с необходимой инфраструктурой рядом с пожарными частями и спасательными базами.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проводимую министерством работу по совершенствованию системы гражданской защиты.

"Президент поручил совместно с местными исполнительными органами продолжить работу по укреплению материально-технической базы районных и сельских спасательных подразделений, внедрению современных технологий и повышению уровня пожарной безопасности".Пресс-служба Акорды

17 августа 2026 года в Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития национальной экономики и бюджетного планирования. На нем глава государства определил главные приоритеты республиканского бюджета на 2027-2029 годы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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