Токаев поздравил Путина с днем рождения: о чем говорили президенты
Фото: akorda.kz
Глава государства провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 7 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Президент Казахстана отметил выдающуюся роль Владимира Путина в развитии России и неустанный труд во благо российского народа.
"Глава государства подчеркнул огромный личный вклад президента России в укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений", – говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили график предстоящих совместных мероприятий.
Ранее Токаев направил телеграмму президенту Нигерии.
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