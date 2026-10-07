Токаев поздравил Путина с днем рождения: о чем говорили президенты

Фото: akorda.kz

Глава государства провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 7 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности. Президент Казахстана отметил выдающуюся роль Владимира Путина в развитии России и неустанный труд во благо российского народа. "Глава государства подчеркнул огромный личный вклад президента России в укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений", – говорится в сообщении. Собеседники также обсудили график предстоящих совместных мероприятий. Ранее Токаев направил телеграмму президенту Нигерии.

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