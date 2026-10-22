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Политика

Строительство АЭС и ядерная безопасность: Токаев заслушал отчет Саткалиева

Саткалиев, Токаев, отчет, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 17:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 22 октября 2026 года, принял председателя Агентства по атомной энергии Алмасадама Саткалиева. Главе государства был представлен отчет об основных результатах деятельности Агентства за 2026 год, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент РК был проинформирован о состоянии атомной промышленности и энергетики.

В частности, поднимались вопросы строительства АЭС, развития атомной науки и инноваций, подготовки кадров и увеличения казахстанского содержания в отраслевых проектах.

Отдельное внимание было уделено созданию Семипалатинской зоны ядерной безопасности, совершенствованию системы обращения с радиоактивными отходами, укреплению нормативно-правовой базы в сфере ядерной и радиационной безопасности.

По итогам встречи президент поручил держать на особом контроле вопросы развития национальной атомной энергетики, а также принять своевременные меры по реализации обозначенных задач в рамках Стратегии развития атомной отрасли.

Ранее Токаев принял генерального директора "Атлетико Мадрид" Мигеля Анхеля Хиля Марина. Подробности встречи – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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