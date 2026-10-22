Строительство АЭС и ядерная безопасность: Токаев заслушал отчет Саткалиева
По данным пресс-службы Акорды, президент РК был проинформирован о состоянии атомной промышленности и энергетики.
В частности, поднимались вопросы строительства АЭС, развития атомной науки и инноваций, подготовки кадров и увеличения казахстанского содержания в отраслевых проектах.
Отдельное внимание было уделено созданию Семипалатинской зоны ядерной безопасности, совершенствованию системы обращения с радиоактивными отходами, укреплению нормативно-правовой базы в сфере ядерной и радиационной безопасности.
По итогам встречи президент поручил держать на особом контроле вопросы развития национальной атомной энергетики, а также принять своевременные меры по реализации обозначенных задач в рамках Стратегии развития атомной отрасли.
Ранее Токаев принял генерального директора "Атлетико Мадрид" Мигеля Анхеля Хиля Марина. Подробности встречи – тут.