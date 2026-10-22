Казахстан высказался о выборах нового Генерального секретаря ООН

Казахстан поддержал выдвижение Объединенными Арабскими Эмиратами государственного министра иностранных дел ОАЭ Ланы Заки Нусейбе на должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Zakon.kz.

В Казахстане считают, что расширение списка кандидатов на этот пост создает дополнительные возможности для конструктивного диалога и поиска решения, приемлемого для всех сторон. Процесс избрания нового главы ООН осложняется трудностями с достижением консенсуса в Совете Безопасности, что подтверждают результаты предыдущих неформальных голосований.

В Астане также подчеркнули важность укрепления роли ООН в международных отношениях, повышения эффективности ее работы и совершенствования многосторонних механизмов реагирования на глобальные вызовы.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, отметил особую значимость предстоящих выборов. Казахстан выступает за прозрачный и инклюзивный процесс отбора кандидатов, основанный на их профессиональных качествах и соответствующий Уставу ООН.

Ранее сообщалось, что Казахстан представил на Конгрессе ООН подходы к укреплению законности и предупреждению преступности.