Президент назначил новых послов Казахстана в двух странах
Фото: akorda.kz
Сегодня, 31 октября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в двух странах. Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте Акорды, сообщает Zakon.kz.
Так, указами главы государства назначены:
- Даненова Айнур Нурланкызы – чрезвычайным и полномочным послом РК в Королевстве Марокко;
- Исабеков Олжас Азильевич – чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Куба.
Другим указом главы государства Елемесов Андриан Копмагамбетович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Куба.
Андриан Елемесов занимал должность посла РК на Кубе с марта 2022 года.
Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев выступил с важной инициативой. Президент заявил о важности обеспечить жесткий контроль над расходованием средств в рамках реализации программы "Народная стройка", которую он анонсировал в ежегодном Послании народу Казахстана.
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