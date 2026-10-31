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Политика

Президент назначил новых послов Казахстана в двух странах

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 11:46 Фото: akorda.kz
Сегодня, 31 октября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в двух странах. Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте Акорды, сообщает Zakon.kz.

Так, указами главы государства назначены:

  • Даненова Айнур Нурланкызы – чрезвычайным и полномочным послом РК в Королевстве Марокко;
  • Исабеков Олжас Азильевич – чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Куба.

Другим указом главы государства Елемесов Андриан Копмагамбетович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Куба.

Андриан Елемесов занимал должность посла РК на Кубе с марта 2022 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 11:46
Токаев сменил заведующего Отделом защиты информационных ресурсов АП РК

Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев выступил с важной инициативой. Президент заявил о важности обеспечить жесткий контроль над расходованием средств в рамках реализации программы "Народная стройка", которую он анонсировал в ежегодном Послании народу Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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