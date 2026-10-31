Президент назначил новых послов Казахстана в двух странах

Фото: akorda.kz

Сегодня, 31 октября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в двух странах. Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте Акорды, сообщает Zakon.kz.

Так, указами главы государства назначены: Даненова Айнур Нурланкызы – чрезвычайным и полномочным послом РК в Королевстве Марокко;

– чрезвычайным и полномочным послом РК в Королевстве Марокко; Исабеков Олжас Азильевич – чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Куба. Другим указом главы государства Елемесов Андриан Копмагамбетович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Куба. Андриан Елемесов занимал должность посла РК на Кубе с марта 2022 года. Материал по теме Токаев сменил заведующего Отделом защиты информационных ресурсов АП РК Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев выступил с важной инициативой. Президент заявил о важности обеспечить жесткий контроль над расходованием средств в рамках реализации программы "Народная стройка", которую он анонсировал в ежегодном Послании народу Казахстана.

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