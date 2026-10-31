Что известно о новых послах Казахстана, которых Токаев назначил в Марокко и на Кубе

Сегодня, 31 октября 2026 года, пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана предоставила подробную биографию Айнур Даненовой и Олжаса Исабекова. Их ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новыми послами РК в Марокко и на Кубе, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, Айнур Даненова родилась 7 декабря 1980 года в Костанае. В 2000 году окончила Университет Сорбонна (Париж, Франция), в 2003 году – Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Специалист по международному праву, юрист.

Трудовую деятельность Айнур Нурланкызы начала ассистентом программ Миссии Международной организации по миграции в РК (2003-2007). Затем была ассистентом заместителя регионального представителя по Европе Регионального представительства по Европе в штаб-квартире Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО, 2007-2008), национальным консультантом по вопросам развития туризма представительства Программы развития ООН в РК (2008-2009).

Также занимала такие должности, как национальный советник по вопросам определения статуса беженца представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в РК (2009-2011), второй, первый секретарь Постоянного представительства РК при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарская Конфедерация (2014-2019), советник министра иностранных дел РК (2019), руководитель Управления по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2019-2020), советник-посланник Посольства РК во Французской Республике (2020-2025).

Вместе с тем с 2025 года по 2026-й была советником министра иностранных дел РК.

Айнур Даненова имеет дипломатический ранг Первого секретаря I класса, владеет французским, английским и испанским языками.

Олжас Исабеков родился 26 июня 1979 года. В 2000 году окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, в 2004 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.

Дипломатическую службу Олжас Азильевич начал в 2000 году в качестве референта, атташе Департамента экономической политики Министерства иностранных дел РК. Затем был третьим секретарем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК (2002), вторым секретарем Департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2004), третьим, вторым секретарем посольства РК в Королевстве Испания (2004-2007).

Также занимал такие должности, как второй, первый секретарь посольства РК в Соединённых Штатах Америки (2007-2012), директор по внешним и правительственным связям компании "ConocoPhillips North Caspian Ltd." (2012-2013), директор Департамента внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел РК (2013-2019).

Вместе с тем был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2019), заведующим отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола канцелярии премьер-министра РК (2019-2021), советником-посланником посольства РК в Республике Куба (2021-2022), советником-посланником посольства РК в Мексиканских Соединенных Штатах (временный поверенный в делах, 2022-2023), заместителем директора Департамента внешних связей и коммуникаций Ассоциации "Kazenergy" (2024-2025).

С мая 2026 года и до нового назначения занимал должность советника министра иностранных дел РК.

Олжас Исабеков имеет дипломатический ранг советника I класса, владеет английским и испанским языками.

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Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в двух странах: Айнур Даненову – в Марокко, Олжаса Исабекова – на Кубе.