Токаев сделал важное заявление по расходованию бюджета в рамках "Народной стройки"
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о важности обеспечить жесткий контроль над расходованием средств в рамках реализации программы "Народная стройка", которую он анонсировал в ежегодном Послании народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 31 октября 2026 года, стало известно из страницы президента в соцсети X (Twitter).
"Считаю необходимым создать государственную комиссию по контролю над расходованием бюджетных средств в ходе реализации программы "Халықтық құрылыс" ("Народная стройка"), которая была анонсирована мною в ежегодном Послании 28 октября", – написал Касым-Жомарт Токаев в субботу.
По словам президента, в комиссию войдут главы ряда профильных ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Халық Кеңесі, общественные деятели, активисты, волонтеры, журналисты.
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