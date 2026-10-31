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#Казахстан в сравнении
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Политика

Токаев сделал важное заявление по расходованию бюджета в рамках "Народной стройки"

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 10:30 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о важности обеспечить жесткий контроль над расходованием средств в рамках реализации программы "Народная стройка", которую он анонсировал в ежегодном Послании народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 октября 2026 года, стало известно из страницы президента в соцсети X (Twitter).

"Считаю необходимым создать государственную комиссию по контролю над расходованием бюджетных средств в ходе реализации программы "Халықтық құрылыс" ("Народная стройка"), которая была анонсирована мною в ежегодном Послании 28 октября", – написал Касым-Жомарт Токаев в субботу.

По словам президента, в комиссию войдут главы ряда профильных ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Халық Кеңесі, общественные деятели, активисты, волонтеры, журналисты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 10:30
Послание Токаева народу Казахстана-2026: опубликован полный текст

29 октября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что объявленная президентом "Народная стройка" дает старт реформам во всех отраслях экономики.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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