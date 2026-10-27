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Политика

Токаев сменил заведующего Отделом защиты информационных ресурсов АП РК

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 13:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил заведующего Отделом защиты информационных ресурсов Администрации президента (АП) РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 октября 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Распоряжением главы государства Магзумов Нурболат Азаматович назначен заведующим Отделом защиты информационных ресурсов Администрации президента Республики Казахстан".

Другим распоряжением президента Ержан Сейткулов освобожден от должности заведующего Отделом защиты информационных ресурсов АП РК.

Ержан Сейткулов родился 4 апреля 1979 года в Алматинской области. В 2001 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук, ассоциированный профессор информатики, вычислительной техники и управления. По программе "Болашак" прошел научную стажировку в университете Штата Нью-Йорк по специальности "методы и системы защиты информации, информационная безопасность".

Ержан Сейткулов, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 13:03

Фото: akorda.kz

Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем математики в Казахстанском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова в Астане.

В 2007-2011 годах был старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана по науке факультета информационных технологий ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, с 2012 по 2022 годы работал директором Научно-исследовательского института информационной безопасности и криптологии ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, а с августа 2022 года занимал должность директора РГП на ПХВ "Инженерно-технический центр Управления делами президента Республики Казахстан".

В ноябре 2023 года был назначен на должность заместителя заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента РК, а 4 декабря того же года распоряжением главы государства был назначен заведующим Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов АП РК.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 13:03
Евгений Кочетов назначен заведующим отделом по коммуникациям Администрации президента

Должность заведующего Отделом защиты информационных ресурсов АП РК Ержан Сейткулов занимал с 1 августа 2024 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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