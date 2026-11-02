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Политика

Три человека на один мандат: более 10 тысяч кандидатов претендуют на места в маслихатах

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 12:47 Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров на брифинге 2 ноября 2026 года заявил о начале агитационной кампании в рамках выборов депутатов маслихатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Абдиров отметил, в маслихаты различных уровней в 20 регионах страны партии подали 99 партийных списков, в которых состоят 1 219 человек.

"Доля женщин и молодежи по совокупности в партийных списках составляет 43,2%. По 3 113 одномандатным округам в маслихаты различных уровней зарегистрировано 9 752 кандидата. Всего зарегистрирован 10 971 кандидат. Конкуренция составляет три человека на один мандат. В соответствии с Конституционным законом о выборах сведения о регистрации кандидатов публикуются в СМИ и размещаются на интернет-ресурсах избирательных комиссий", – добавил он.

Глава ЦИК напомнил, что накануне начался следующий этап избирательной кампании – предвыборная агитация. Это период, когда кандидаты и политические партии получают возможность представить избирателям свои предвыборные программы.

"На этапе предвыборной агитации важно соблюдать требования избирательного законодательства, обеспечивать равные условия для всех кандидатов и политических партий, а также открытость и гласность избирательной кампании. В этой связи Центральная избирательная комиссия установила единые размеры расходов кандидатов в депутаты маслихатов, связанных с проведением избирательной кампании. Это решение направлено на обеспечение равных финансовых возможностей для всех кандидатов при проведении предвыборной агитации", – резюмировал Нурлан Абдиров.

14 октября 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, комментируя вопрос финансирования предстоящих выборов депутатов маслихатов, сообщил, что в этих целях будут использованы средства из резерва правительства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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