Как будет выглядеть бюллетень для голосования на выборах в Курултай
Фото: Zakon.kz
Член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник 3 августа 2026 года на заседании ЦИК сообщил, каким будет бюллетень для голосования на выборах в Курултай, передает корреспондент Zakon.kz.
Михаил Бортник рассказал, что ЦИК устанавливает форму и текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов Курултая, порядок их изготовления и степень защищенности. Кроме того, именно Центризбирком обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней и их доставку в территориальные избирательные комиссии.
"Бланк бюллетеня – двусторонний, формата А4. Цвет – голубой. На первой стороне – герб Республики Казахстан, наименование бюллетеня. На второй стороне – наименования политических партий в порядке, определенном жеребьевкой от 23 июля 2026 года, и строка "Против всех". Подготовлены предложения по установлению степени защищенности бюллетеней, которая предусматривает полиграфические методы защиты, нанесенные способом офсетной печати, цвет, шрифт печатания и иное", – продолжил он.
По его словам, в связи с тем, что в списки избирателей включены 12 605 788 граждан, для голосования изготовят 12 731 847 бюллетеней с учетом предусмотренного законом 1%-го резерва. Доставка избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям будет осуществляться не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов.
Ранее стало известно, что участковые избирательные комиссии начали работу по всему Казахстану.
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