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Политика

Шахтеры, инженеры и электрослесари: кто получил госнаграды от Токаева

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 18:24 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды представителям металлургической и горнодобывающей отраслей за вклад в развитие страны. Церемония состоялась во время посещения промышленного объекта, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды. По их данным, глава государства вручил высокие государственные награды ряду сотрудников АО "Qarmet".

За большой вклад в производственное и индустриальное развитие страны были награждены следующие граждане:

орденом "Құрмет"

  • Идрисов Зейнолла Султанович – ковшевой цеха АО "Qarmet", Карагандинская область;
  • Измер Александр Сергеевич – бригадир шахты "Тентекская" ТОО "Karaganda Komir", Карагандинская область.

орденом "Еңбек Даңқы" III степени

  • Абюров Джамбул Мелисович – проходчик шахты "Западный Каражал" представительства "Оркен-Атасу" ТОО "Оркен", область Улытау;
  • Баулекова Гуля Калькеновна – электрослесарь шахты "Казахстанская" ТОО "Karaganda Komir", Карагандинская область;
  • Жанаев Марат Бокенович – электрослесарь шахты имени И.А.Костенко ТОО "Karaganda Komir", Карагандинская область;
  • Иванов Игорь Владимирович – инженер АО "Qarmet", Карагандинская область;
  • Кынаев Бекболат Кынайулы – начальник смены АО "Qarmet", Карагандинская область;
  • Хан Валерий Васильевич – директор шахты имени В.И.Ленина ТОО "Karaganda Komir", Карагандинская область.

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Альшимбеков Сансызбай Кожагельдинович – мастер дробильно-обогатительной фабрики представительства "Оркен-Атансор" ТОО "Оркен", Акмолинская область;
  • Ахметов Арман Ерсаинович – ведущий инженер АО "Qarmet", Карагандинская область;
  • Байжанов Рафхат Мамыртаевич – горнорабочий шахты "Шахтинская" ТОО "Karaganda Komir", Карагандинская область;
  • Захаров Дмитрий Витальевич – ведущий инженер АО "Qarmet", Карагандинская область;
  • Иванов Константин Владимирович – заместитель начальника цеха АО "Qarmet", Карагандинская область;
  • Колесов Сергей Александрович – начальник службы АО "Qarmet", Карагандинская область;
  • Фомина Татьяна Николаевна – машинист крана Лисаковского филиала ТОО "Оркен", Костанайская область.

После торжественной церемонии президент продолжил общение с работниками предприятия в неформальной обстановке.

Касым-Жомарт Токаев также подписал памятную табличку в честь начала строительства нового литейно-прокатного комплекса.

Ранее президент отметил вклад сотрудников металлургического комбината Qarmet в развитие промышленности страны. Глава государства также заявил о необходимости дальнейшей поддержки бизнеса.

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