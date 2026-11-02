Шахтеры, инженеры и электрослесари: кто получил госнаграды от Токаева
Об этом 2 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды. По их данным, глава государства вручил высокие государственные награды ряду сотрудников АО "Qarmet".
За большой вклад в производственное и индустриальное развитие страны были награждены следующие граждане:
орденом "Құрмет"
- Идрисов Зейнолла Султанович – ковшевой цеха АО "Qarmet", Карагандинская область;
- Измер Александр Сергеевич – бригадир шахты "Тентекская" ТОО "Karaganda Komir", Карагандинская область.
орденом "Еңбек Даңқы" III степени
- Абюров Джамбул Мелисович – проходчик шахты "Западный Каражал" представительства "Оркен-Атасу" ТОО "Оркен", область Улытау;
- Баулекова Гуля Калькеновна – электрослесарь шахты "Казахстанская" ТОО "Karaganda Komir", Карагандинская область;
- Жанаев Марат Бокенович – электрослесарь шахты имени И.А.Костенко ТОО "Karaganda Komir", Карагандинская область;
- Иванов Игорь Владимирович – инженер АО "Qarmet", Карагандинская область;
- Кынаев Бекболат Кынайулы – начальник смены АО "Qarmet", Карагандинская область;
- Хан Валерий Васильевич – директор шахты имени В.И.Ленина ТОО "Karaganda Komir", Карагандинская область.
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Альшимбеков Сансызбай Кожагельдинович – мастер дробильно-обогатительной фабрики представительства "Оркен-Атансор" ТОО "Оркен", Акмолинская область;
- Ахметов Арман Ерсаинович – ведущий инженер АО "Qarmet", Карагандинская область;
- Байжанов Рафхат Мамыртаевич – горнорабочий шахты "Шахтинская" ТОО "Karaganda Komir", Карагандинская область;
- Захаров Дмитрий Витальевич – ведущий инженер АО "Qarmet", Карагандинская область;
- Иванов Константин Владимирович – заместитель начальника цеха АО "Qarmet", Карагандинская область;
- Колесов Сергей Александрович – начальник службы АО "Qarmet", Карагандинская область;
- Фомина Татьяна Николаевна – машинист крана Лисаковского филиала ТОО "Оркен", Костанайская область.
После торжественной церемонии президент продолжил общение с работниками предприятия в неформальной обстановке.
Касым-Жомарт Токаев также подписал памятную табличку в честь начала строительства нового литейно-прокатного комплекса.
Ранее президент отметил вклад сотрудников металлургического комбината Qarmet в развитие промышленности страны. Глава государства также заявил о необходимости дальнейшей поддержки бизнеса.