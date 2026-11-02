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Политика

Рост экономики и триллионные инвестиции: планы Карагандинской области раскрыли Токаеву

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 18:41 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с социально-экономическим развитием Карагандинской области. Об этом 2 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Главе государства была представлена информация об основных показателях социально-экономического развития Карагандинской области, реализации инвестиционных проектов и планах по дальнейшей модернизации региона.

По итогам девяти месяцев рост экономики области составил 2,9%, промышленного производства – 4,9%. Существенную динамику демонстрирует машиностроение, где рост достиг 26,2%.

"Инвестиционный портфель региона на период до 2032 года включает 186 проектов общей стоимостью 7 трлн тенге. Их реализация позволит создать 36 тысяч новых рабочих мест. Особое внимание уделяется открытию новых производств, углублению переработки сырья, укреплению минерально-сырьевой базы и привлечению отечественных и зарубежных инвесторов", – сообщили в Акорде.

Президент также был проинформирован о развитии агропромышленного комплекса, жилищном строительстве и модернизации социальной инфраструктуры.

За последние три года в Карагандинской области построено 92 сельских объекта здравоохранения и 13 школ, продолжается реновация образовательных учреждений.

Реализуются проекты в сферах спорта, культуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках программы "Таза Қазақстан" ведется благоустройство населенных пунктов, создание новых общественных пространств и экопарков.

Согласно прогнозам, рост экономики области по итогам года составит 4%.

Дальнейшее развитие региона будет обеспечиваться за счет укрепления промышленного потенциала, реализации инвестиционных проектов и повышения качества жизни населения.

Ранее президент отметил вклад сотрудников металлургического комбината Qarmet в развитие промышленности страны. Глава государства также заявил о необходимости дальнейшей поддержки бизнеса.

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Канат Болысбек
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