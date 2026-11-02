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Политика

Рассчитываю на укрепление дружбы и партнерства – Токаев ответил Эрдогану

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 21:12 Фото: akorda.kz
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание Касым-Жомарту Токаеву во время перелета над территорией Казахстана. Глава государства поблагодарил турецкого лидера за теплые слова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 ноября 2026 года рассказал советник – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Айбек Смадияров. По его данным, на имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Направляясь с официальным визитом в Республику Корею, я пролетаю над территорией нашей исторической прародины – дружественного и братского Казахстана. Успешные итоги и теплые воспоминания о моем визите в Казахстан в мае т.г., а также о Вашем недавнем визите в Анкару для участия в 13-м саммите Организации тюркских государств по-прежнему свежи в нашей памяти. Пользуясь этой возможностью, хотел передать Вам свои искренние приветствия и наилучшие пожелания крепкого здоровья и личного счастья, а также дальнейшего процветания и благополучия братскому народу Казахстана", – написал турецкий лидер в своей телеграмме.

В свою очередь глава нашего государства поблагодарил президента Турции за теплый прием, оказанный делегации Казахстана в ходе официального визита в Анкару и саммита ОТГ.

"Выражаю сердечную благодарность г-ну Реджепу Тайипу Эрдогану за внимание и гостеприимство в Анкаре. Уверен в дальнейшем укреплении дружбы и стратегического партнерства между нашими странами", – отметил Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в социальной сети X.

28-30 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетил с официальным визитом Турцию. В ходе визита в Анкаре состоялись переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства.

Также президент Казахстана принял участие в 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

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Канат Болысбек
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