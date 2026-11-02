Рассчитываю на укрепление дружбы и партнерства – Токаев ответил Эрдогану
Об этом 2 ноября 2026 года рассказал советник – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Айбек Смадияров. По его данным, на имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Направляясь с официальным визитом в Республику Корею, я пролетаю над территорией нашей исторической прародины – дружественного и братского Казахстана. Успешные итоги и теплые воспоминания о моем визите в Казахстан в мае т.г., а также о Вашем недавнем визите в Анкару для участия в 13-м саммите Организации тюркских государств по-прежнему свежи в нашей памяти. Пользуясь этой возможностью, хотел передать Вам свои искренние приветствия и наилучшие пожелания крепкого здоровья и личного счастья, а также дальнейшего процветания и благополучия братскому народу Казахстана", – написал турецкий лидер в своей телеграмме.
В свою очередь глава нашего государства поблагодарил президента Турции за теплый прием, оказанный делегации Казахстана в ходе официального визита в Анкару и саммита ОТГ.
"Выражаю сердечную благодарность г-ну Реджепу Тайипу Эрдогану за внимание и гостеприимство в Анкаре. Уверен в дальнейшем укреплении дружбы и стратегического партнерства между нашими странами", – отметил Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в социальной сети X.
I was pleased to receive a warm message from President @RTErdogan as he flew over Kazakhstan on his way to the Republic of Korea. His state visit to Kazakhstan in May and my recent visit to Ankara reaffirmed the close ties between our countries. I sincerely thank President Erdoğan for his kind wishes to the people of Kazakhstan and for the generous hospitality extended to our delegation during our visit to Ankara. I look forward to further strengthening the friendship and strategic partnership between our two nations.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 2, 2026
28-30 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетил с официальным визитом Турцию. В ходе визита в Анкаре состоялись переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства.
Также президент Казахстана принял участие в 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).