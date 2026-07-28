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Политика

Касым-Жомарт Токаев поздравил первую женщину-президента Перу

Токаев, президент Перу, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 16:00 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 28 июля 2026 года, направил телеграмму поздравления президенту Перу, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент РК поздравил Кейко Фухимори с вступлением в должность президента Перу и с национальным праздником страны – Днем независимости.

Президент пожелал ей успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Перу – благополучия и процветания.

28 июля 2026 года Кейко Фухимори официально вступила в должность президента Перу. Она победила на всеобщих выборах в июне 2026 года, набрав 50,14% голосов от консервативной партии "Народная сила". Это была ее четвертая попытка занять этот пост (после неудач в 2011, 2016 и 2021 годах). Кейко Фухимори стала первой женщиной, избранной президентом Перу путем всенародного голосования. Главные пункты ее программы – жесткая борьба с преступностью силами армии и экономические реформы.

Ранее Токаев поздравлял короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна с днем рождения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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