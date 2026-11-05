Как в Акорде прошла церемония встречи короля Иордании – фотографии и видео

В Акорде сегодня, 5 ноября 2026 года, состоялась церемония встречи короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

О том, как прошла церемония встречи высокого гостя, рассказали и показали в Telegram-канале Акорды.

Так, согласно предоставленной информации, в честь высокого гостя перед Акордой звено вертолетов Сил воздушной обороны нашей страны выполнило демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Иордании.

В ходе торжественного мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн прошли в зал переговоров.

Видео церемонии встречи короля Иордании в Акорде

Ранее сообщалось, что в Казахстан с официальным визитом прибыл король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла ІІ бен аль-Хусейн. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев.

Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.