Токаев тепло проводил Мирзиёева в аэропорту Алматы
Фото: akorda.kz
Рабочий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан завершился, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, в аэропорту Алматы главу Узбекистана лично проводил президент Касым-Жомарт Токаев.
Во время визита Мирзиёева башня на Кок-Тобе окрасилась в цвета флагов Казахстана и Узбекистана.
29 марта Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели в Алматы неформальную встречу и посетили ряд объектов города.
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