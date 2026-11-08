Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Польши

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Польши. Об этом 8 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Польши Каролю Навроцкому в связи с гибелью людей в результате стрельбы в Кракове.

"Глава государства решительно осудил акт насилия, выразив солидарность с народом Польши, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении.

7 ноября 2026 года в районе Главного рынка польского Кракова произошла стрельба. Погибли шесть человек, еще 12 получили тяжелые ранения. Среди пострадавших – двое полицейских.

По данным правоохранительных органов, нападавший был ранен при задержании. Им оказался бывший военнослужащий польской армии. Он стрелял из длинноствольного оружия, передвигаясь на автомобиле без номеров.

После ареста подозреваемого в его доме обнаружили тела еще нескольких человек. Информацию получили с помощью беспилотника, сейчас она проверяется.

Глава Малопольского воеводства Ян Кленчар подтвердил телеканалу Polsat News число погибших. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения.