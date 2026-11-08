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Политика

Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Польши

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 19:33 Фото: akorda.kz
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Польши. Об этом 8 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Польши Каролю Навроцкому в связи с гибелью людей в результате стрельбы в Кракове.

"Глава государства решительно осудил акт насилия, выразив солидарность с народом Польши, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении.

7 ноября 2026 года в районе Главного рынка польского Кракова произошла стрельба. Погибли шесть человек, еще 12 получили тяжелые ранения. Среди пострадавших – двое полицейских.

По данным правоохранительных органов, нападавший был ранен при задержании. Им оказался бывший военнослужащий польской армии. Он стрелял из длинноствольного оружия, передвигаясь на автомобиле без номеров.

После ареста подозреваемого в его доме обнаружили тела еще нескольких человек. Информацию получили с помощью беспилотника, сейчас она проверяется.

Глава Малопольского воеводства Ян Кленчар подтвердил телеканалу Polsat News число погибших. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения.

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Канат Болысбек
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